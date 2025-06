Pierwsza miłość. Melka przyzna, że zabiła Remigiusza! Matka Reterskiego jej tego nie daruje - ZWIASTUN, ZDJĘCIA

Tak Melka zabiła swojego męża Remigiusza w "Pierwszej miłości"

Zabójstwo Remigiusza Reterskiego w "Pierwszej miłości" to było dla Melki jedyne wyjście, by pozbyć się okrutnego męża tyrana! Wydarzenia, które rozegrały się na łódce na początku kwietnia owiane są tajemnicą.

Między małżonkami doszło wtedy do gwałtownej kłótni, bo Reterski przeszkodził Melce w spotkaniu z Piotrkiem (Michał Mikołajczak). Jak dotąd Melka tylko jednej osobie, Krystianowi (Patryk Pniewski), wyznała, że zabiła Remka, ale zrobiła to po pijaku. Domański obiecał, że dochowa sekretu przyjaciółki.

Czy Melka w "Pierwszej miłości" po wakacjach trafi do więzienia za zabójstwo Reterskiego?

Zwiastun "Pierwszej miłości" po wakacjach już teraz ujawnia fragment sceny, w której Melka przerwie milczenie, przyzna się do zabójstwa męża, powie całą prawdę nie tylko swoje teściowej Łucji, ale także Marysi (Aneta Zając) i Piotrkowi. To będzie dla niej oznaczało tylko jedno, znów może trafić do więzienia. Nie tak dawno matka Remka wyciągnęła ją zza krat po nagłej śmierci Ani (Anna Pentz). Melka też była zamieszana w to zabójstwo, bo współpracowała z handlarzem bronią, który w akcie zemsty zabił dziewczynę jej brata Kamila (Igor Paszczyk).

Co zrobi Reterska, kiedy w nowym sezonie "Pierwszej miłości" Melka ujawni, że to ona stoi za zabójstwem Retereskiego? Czy wsadzi synową do więzienia?

Pierwsza miłość po wakacjach ZWIASTUN. Poród Kingi, walka Kamila o życie Angeliki. Tak się zacznie nowy sezon

- Ja zabiłam Remka... Zabiłam go... - wyzna roztrzęsiona Melka. - Zapłacisz mi za to! - tymi słowami matka Remgiusza poprzysięgnie zemstę.

Produkcja "Pierwszej miłości" uchyliła rąbka tajemnicy, że postanowienie Reterskiej o zemście na Melce pociągnie za sobą całą serię tragicznych zdarzeń. Teściowa Melki stanie się jej najgorszym wrogiem!