Na Wspólnej. Zmiany emisji w TVN w czerwcu! Będzie więcej odcinków

Od wtorku 17.06.2025 roku widzowie zobaczą aż po 2 premierowe odcinku "Na Wspólnej"!

Od połowy czerwca szykuje się spora rewolucja dla fanów "Na Wspólnej"! W zupełnym przeciwieństwie dla widzów seriali konkurencyjnych stacji - TVP2 i Telewizji Polsat, które wraz z końcem maja będą kończyć swoje sezony, to TVN wręcz przeciwnie! Stacja ponownie zdecyduje się na emisję premierowych odcinków "Na Wspólnej" w czasie przerwy wakacyjnej u pozostałych produkcji i to z nawiązką!

A to dlatego, że od 17 czerwca pokaże już nie po 1 premierowym odcinku od poniedziałku do czwartku o stałej porze w TVN-ie a aż po 2! Tyle tylko, że nie w każdy dzień tygodnia! A zatem, w jakie dni nastąpią zmiany i czym będą one spowodowane?

W które dni będą leciały 2 premierowe odcinku "Na Wspólnej" i dlaczego?

Od wtorku 17 czerwca TVN będzie emitować po 2 premierowe odcinki "Na Wspólnej"! A wszystko przez to, że właśnie wtedy zakończy się emisja nowego teleturnieju "The Floor", który ruszy we wtorek 20.05 i będzie pokazywany od wtorku do czwartku o godzinie 20.55, a więc właśnie po "Na Wspólnej"!

I po zakończeniu 1 sezonu to właśnie "Na Wspólnej" zajmie jego miejsce w ramówce, a to będzie oznaczać, że widzowie zobaczą aż 2 premierowe odcinki swojego ulubionego serialu i to od wtorku do czwartku, gdyż poniedziałki pozostaną bez zmian i po "Na Wspólnej" widzowie będą mogli dalej oglądać reality show "Zróbmy sobie dom", który zakończy się dopiero 30.05.2025 roku!

A zatem zmiany obejmą tylko wtorki 17 i 24.06. 2025 roku, środy 18 i 25.06.2025 roku, a także w 1 czwartek 26.06.2025 roku, gdyż jak podaje tvn.pl 19.06.2025 roku nastąpi przerwa w emisji. Ale w te wszystkie wymienione dni widzowie zobaczą po 2 odcinki o godzinach 20.15, a następnie 20.55!

Co dalej z omnibusami "Na Wspólnej"?

Jednak nie będą to jedyne zmiany, jakie nastąpią w emisji "Na Wspólnej", gdyż jak podaje tvn.pl te obejmą również uwielbiane omnibusy, które od połowy czerwca nie będą już pokazywane tak jak do tej pory w soboty o godzinie 11.30, gdzie widzowie mogli oglądać aż wszystkie tygodniowe odcinki, tylko w piątki!

21 i 26.06.2025 roku TVN pokaże omnibusy "Na Wspólnej", gdzie w pierwszym tygodniu widzowie zobaczą 5 premierowych odcinków pod rząd, z kolei w następnym aż 7! Ale jeszcze nie podano, o której godzinie będą one dokładnie emitowane! Aczkolwiek opis wskazuje na to, że będzie to wieczór!