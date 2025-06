Na Wspólnej. Wielka afera z porodem Marty! Jakim cudem urodzi później niż Ania?

"Na Wspólnej" odcinek 4031 - wtorek, 17.06.2025, o godz. 20.55 w TVN

W 4031 odcinku "Na Wspólnej" Marta wreszcie zacznie rodzić! I wszystko byłoby fajnie, gdyby nie fakt, którzy zauważyli wierni fani serialu! Już pod naszym wcześniejszym postem na Facebooku Super Express Seriali o porodzie Leśniewskiej w komentarzach widzowie zaczęli się dziwić, jak to możliwe, że żona Mikołaja (Krzysztof Wieszczek) urodzi synka później niż ukochana Igora, która przecież zaszła w ciążę później niż Marta, a urodziła grubo przed nią!

- A czy ktoś mi powie jakim cudem Ania Igora zaszła w ciąże później niż Marta a urodziła wcześniej? - spytała jedna z fanek serialu, po czym wywiązała się żywa dyskusja, w trakcie której widzowie sami próbowali do tego dojść!

I teraz, gdy poród Leśniewskiej zbliża się już wielkimi krokami, gdyż nastąpi w 4031 odcinku "Na Wspólnej" widzowie zaczęli się dziwić i pod postami "Na Wspólnej" na ich oficjalnej stronie na Facebooku, gdzie pojawiły się dokładnie takie same komentarze!

- Urodzi dużo później niż Anka mimo, że w ciąży była dużo wcześniej 🙈😂 - skomentowała inna.

Czemu Marta urodzi dziecko później niż Ania, mimo iż zaszła w ciążę wcześniej w "Na Wspólnej"?

A zatem, czemu tak się stało? Otóż to, zauważyli już widzowie w dyskusji pod naszym postem na Facebooku Super Express Seriali! A to dlatego, że tam pojawił się komentarz o tym, że dziecko Ani i Igora przyszło na świat wcześniej niż miało, a jak wiadomo, czas w serialach leci nieco szybciej niż w rzeczywistości, dlatego chłopiec urodził się już w 4015 odcinku "Na Wspólnej", w czasie gdy Leśniewscy powitają go normalnie i planowo w 4031 odcinku "Na Wspólnej"! I to nawet mimo tego, że Marta zaszła w ciążę wcześniej niż Ania!

- A Anka nie urodziła przed terminem? - zasugerowała jedna z fanek, co szybko potwierdziły i kolejne!

Dlaczego ukochana Igora opuściła szpital tak samo szybko jak wyjdzie z niego Marta w 4034 odcinku "Na Wspólnej"?

Ale jedno w przypadku obu pań w "Na Wspólnej" będzie podobne, co także wzbudziło kontrowersje i pod naszym postem na Facebooku Super Express Seriali! A mianowicie to, czemu Ania tak szybko opuściła szpital, skoro jej dziecko było wcześniakiem.

Tym bardziej, że i Marta zbyt długo tam nie nabawi, gdyż już w 4034 odcinku "Na Wspólnej" odbędzie się pępkowe w domu Leśniewskich, a ukochana Mikołaja i ich synek wrócą do domu. Tak samo szybko jak partnerka Igora, która także pojawiła się z ich synkiem w domu już w 4019 odcinku "Na Wspólnej", a więc chwilę po urodzeniu wcześniaka, a nie jak Leśniewska w normalnym terminie.

Ale i na to fani znaleźli rozwiązanie, gdyż przecież nie każde dziecko jest takie samo! I tu także zastosowano ten scenariusz, gdyż mimo wcześniejszego przyjścia na świat synek Ani i Igor urodził się zdrowy!

- Ale jeżeli jest wcześniak(... ) to nie powinien leżeć jeszcze w szpitalu 😳 - zaczęła dziwić się inna z fanek, na co odpowiedziała jej inna - To nie reguła i zależy od stanu zdrowia dziecka(...).