Na Wspólnej, odcinki 4201-4204. Romans wychodzi na jaw, a Czerski atakuje Olę, jej ojca i Alana

Sytuacja w serialu nabiera wyjątkowego tempa, a wydarzenia w życiu głównych bohaterów przybierają dramatyczny obrót. Niewierność Bergowej wkracza w decydującą fazę, a jej próba ratowania małżeństwa i porzucenia kochanka zakończy się potężnym szokiem, gdy zdemaskuje ich własny syn. Równolegle Kalina nabiera coraz większych wątpliwości wobec szczerości intencji Kasi. Z kolei Mariusz całkowicie traci kontrolę nad swoimi emocjami i rzuca się z pięściami na Alana oraz słownie atakuje Olę. Kobieta wyzna później z przerażeniem, że obecny partner budzi w niej identyczny lęk, co niegdyś toksyczny Novak, co ostatecznie przypieczętuje koniec tej burzliwej relacji.

"Na Wspólnej" odcinek 4201: Czerski trafia na policję. Juliusz okazuje się dawnym szpiegiem

Mariusz czuje potężną bezsilność w obliczu działań Nowińskiego, który stanowczo domaga się zapłaty pięciu milionów złotych w ramach zadośćuczynienia. Ola sugeruje mężowi, aby uświadomił klientowi, że utrata przedsiębiorstwa to wyłącznie wina jego córek. Próba mediacji kończy się jednak fatalnie, ponieważ Czerski kompletnie traci panowanie nad sobą, atakuje mężczyznę i w konsekwencji zostaje zatrzymany przez funkcjonariuszy policji. W tym samym czasie Zimińska udaje się na spotkanie z Alanem, aby omówić kwestię pochówku jego zmarłych rodziców.

Jarek wyrusza w podróż służbową, a jego żona nawet nie znajduje czasu na właściwe pożegnanie. Sylwia stanowczo żąda, aby Bartek wyrzucił Bergową ze swoich myśli. Wichrowski nie wytrzymuje presji i otwarcie przyznaje partnerce, że obdarzył Elizę bardzo głębokim uczuciem. Następnie trener rozmawia po zajęciach sportowych z Juniorem o trudnej sytuacji w jego domu i przekonuje chłopca, że konflikty dorosłych absolutnie nie są jego winą. Powrót Elizy z pracy przynosi ogromne zaskoczenie, gdyż w mieszkaniu zastaje Bartka spędzającego czas z jej dziećmi.

Żaneta oraz Wojtek gorączkowo próbują zrozumieć, jakim cudem Juliusz zdołał wpłynąć na groźnego przestępcę nękającego ich bliskich. Ojciec Szulca odsłania wreszcie swoje tajemnice i przyznaje, że w przeszłości służył jako generał wywiadu oraz szpieg w czasach PRL. Dzięki dawnym koneksjom posiada potężne znajomości, które zapewniły rodzinie upragnione bezpieczeństwo. Pieniądze odzyskane od bandyty trafiają ostatecznie w ręce Andżeli, aby pomóc jej w rozpoczęciu zupełnie nowego etapu życia.

"Na Wspólnej" odcinek 4202: Załamana Eliza musi dokonać wyboru. Alan śledzi Zimińską

Bergowa planuje kolejne spotkanie z Bartkiem, jednak jej zamiary skutecznie krzyżuje Sylwia. Wściekła partnerka Wichrowskiego bezlitośnie uświadamia rywalce, że kontynuowanie tego zakazanego romansu doszczętnie zrujnuje życie Hani oraz Juniora. Te słowa doprowadzają Elizę do całkowitego załamania nerwowego. Z pomocą przybywa Agata, która zabiera dzieci do siebie i stanowczo nakazuje zapłakanej przyjaciółce podjęcie ostatecznej decyzji dotyczącej wyboru między ocaleniem rodziny a kontynuowaniem relacji z kochankiem.

Zimińska traci cierpliwość i po odebraniu męża z policyjnego aresztu kategorycznie żąda, aby ten natychmiast rozpoczął terapię psychiatryczną. Sytuację komplikuje nagłe pojawienie się matki Mariusza, która zasypuje parę niechcianymi radami. Ola nie wytrzymuje napięcia i opuszcza pomieszczenie, podczas gdy Czerski wreszcie otwiera się przed matką i opowiada o swoich poważnych wewnętrznych zmaganiach. Równocześnie Zimińska i jej mały syn są cały czas dyskretnie obserwowani z ukrycia przez zdeterminowanego Alana.

Remek jest całkowicie zdruzgotany fałszywą informacją o chorobie nowotworowej ojca, którą z premedytacją przekazała mu Jolanta. Wspólnie z Brygidą oraz Oliwką udaje się na wieś, aby spędzić czas z rodzicami. Pełen silnych emocji syn wyznaje ojcu ogromną miłość, co wywołuje szok u jego matki, która natychmiast decyduje się wezwać lokalnego felczera. Medyk po zbadaniu pacjenta wydaje zaskakującą diagnozę, stwierdzając, że wysoka temperatura chłopaka to po prostu wynik silnego pożądania.

"Na Wspólnej" odcinek 4203: Mariusz Czerski nokautuje Alana. Junior nakrywa matkę

Bergowa podejmuje trudną decyzję o zakończeniu znajomości z Bartkiem w imię ratowania własnego małżeństwa. Kobieta wyznaje Jarkowi, że poczuła fascynację innym mężczyzną, ale jednocześnie kłamie prosto w oczy, zaprzeczając jakiejkolwiek fizycznej zdradzie. Podczas podwożenia syna na zajęcia sportowe, Eliza inicjuje ostateczną rozmowę z Wichrowskim. Niezwykle emocjonalne pożegnanie pary wieńczy namiętny pocałunek. Mściwa i zazdrosna Sylwia aranżuje sytuację w taki sposób, aby Junior zobaczył matkę w ramionach trenera.

Zimińska w towarzystwie ojca wyrusza na ceremonię pogrzebową rodziców Alana, co wywołuje u Mariusza ogromne wzburzenie i fizyczne drżenie. W biurze kancelarii prawnik nie potrafi zebrać myśli przed nadchodzącą obroną w sądzie dyscyplinarnym. W pewnym momencie zostawia Zakościelnego i gwałtownie rusza na cmentarz. Widok Novaka działa na niego jak płachta na byka, doprowadzając go do istnego szału. Czerski brutalnie bije rywala do nieprzytomności, a na dodatek kieruje wulgarne wyzwiska w stronę zszokowanej Oli i jej ojca.

Matka Brygidy podczas niewinnej zabawy z wnuczką przypadkowo natrafia na pokaźną sumę pieniędzy ukrytą w posiadłości Klusków. Jolanta dwoi się i troi, byle tylko wkupić się w łaski Bożydara i położyć ręce na jego potężnym majątku. W tym samym czasie Brygida z Remkiem podejmują decyzję o tymczasowej przeprowadzce do jego rodziców. Ich celem jest nieustanne nadzorowanie leczenia ojca oraz pilnowanie, aby na dobre zerwał z destrukcyjnym nałogiem alkoholowym. Wkrótce jednak cała sytuacja przybiera zupełnie niespodziewany obrót.

"Na Wspólnej" odcinek 4204: Zastraszona Ola odmawia mężowi. Roman atakuje podpalacza

Skandaliczne zachowanie Czerskiego na cmentarzu sprawia, że zdruzgotana Ola nie zamierza wracać do ich wspólnego mieszkania. Razem z synkiem znajduje bezpieczne schronienie w domu swoich rodziców. Niebawem odwiedza ją Novak i usilnie błaga, aby chroniła ich dziecko przed nieobliczalnym Mariuszem. Chwilę później u Zimińskich zjawia się sam Czerski, błagając żonę o wybaczenie i przysięgając gruntowną poprawę. Kobieta jest jednak nieugięta i stanowczo odrzuca jego prośby, przyznając się do potężnego lęku przed jego agresywnym zachowaniem.

Kalina przystępuje do ważnego egzaminu adwokackiego, a pod budynkiem czeka na nią Łukasz z bukietem kwiatów. Kobieta w panice każe kochankowi natychmiast odejść, ponieważ na miejscu zjawia się bardzo przejęty Tadeusz. Nieco później Kalina inicjuje spotkanie z Kasią, aby wypytać ją o status pozwu rozwodowego. Żbikowa z pełnym przekonaniem zapewnia, że nie wycofała dokumentów, jednak te słowa nie usypiają rosnących podejrzeń i ogromnej nieufności ze strony bystrej rozmówczyni.

Roman udaje się na komisariat policji, aby odebrać sprzęt nagrywający, który uwiecznił wizerunek sprawcy pożaru jego pensjonatu. Kiedy opuszcza budynek, zauważa w asyście funkcjonariuszy człowieka odpowiedzialnego za zniszczenie jego wielkich marzeń, co kończy się gwałtownym atakiem ze strony wściekłego Hoffera. Następnie małżeństwo spotyka się z właścicielką dzierżawionego obiektu. Mają ogromną nadzieję, że wysokie odszkodowanie pozwoli na szybką odbudowę zniszczonego budynku. Kobieta boryka się jednak z własnymi problemami i ma zupełnie inne plany wobec tej nieruchomości.

