M jak miłość, odcinek 1931: Bartek przyłapie Franka z ojczymem! Postawi mu ultimatum - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1931 - wtorek, 5.05.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1931 odcinku "M jak miłość" Bartek nakryje Franka na nocnej schadzce nad rzeką w Grabinie. Tyle tylko, że nie będzie wiedział, z kim spotkał się jego przybrany syn, gdyż nie będzie widział twarzy jego rozmówcy. Oczywiście, Lisiecki nie przejdzie obok tego obojętnie i za wszelką cenę spróbuje się tego dowiedzieć, gdyż nocne wymknięcie się chłopaka z siedliska nie umknie jego uwadze.

W 1931 odcinku "M jak miłość" Lisiecki od razu zaczepi przybranego syna po jego spotkaniu z przemocowym ojczymem. Bartek spróbuje wymusić na nim, aby przyznał mu się do tego, z kim się spotkał, ale Franek będzie się bał mu powiedzieć prawdę. Zwłaszcza, że będzie miał respekt nie tylko przed nim, ale przede wszystkim swoim agresywnym ojczymem.

Przyłapany Franek ucieknie z siedliska w 1931 odcinku "M jak miłość"!

I stąd w 1931 odcinku "M jak miłość" uzna, że najlepszym rozwiązaniem w tym wypadku będzie ucieczka! Tym bardziej, że nie będzie chciał wydawać ojczyma przed Bartkiem, gdyż będzie się bał konsekwencji. Zwłaszcza, iż najlepiej będzie świadomy tego, do czego zdolny będzie przemocowiec, który przecież groził Dorocie (Iwona Rejzner) nożem!

W 1931 odcinku "M jak miłość" Franek nie będzie chciał, aby Lisieckiej stała się jakakolwiek krzywda, stąd kolejny raz zgodzi się okraść ją dla ojczyma. Jednak to już wcale nie przyjdzie mu łatwo, bo Lisiecka odkryje jego wcześniejszą kradzież i choć nic z tym nie robi, to Bartek zacznie drążyć temat i tak łatwo nie odpuści.

Odnaleziony Franek przyzna się przed Lisieckimi w 1931 odcinku "M jak miłość"?

Dlatego w 1931 odcinku "M jak miłość" sfrustrowany chłopak zdecyduje się uciec, gdyż uzna, ze nie ma innego wyjścia, bo tylko tak zdoła wszystko utrzymać w sekrecie. Ale oczywiście, Lisieccy nie odpuszczą jego zniknięcia i zaczną go szukać. Do tego stopnia, że zgłoszą nawet jego zaginięcie na policję, a Natalia (Dominika Suchecka) od razu uruchomi Child Alert, dzięki czemu przybranego syna Doroty i Bartka uda się odnaleźć.

Czy wtedy w 1931 odcinku "M jak miłość" Franek w końcu zdecyduje się wyznać im prawdę? Tym bardziej, że rozmowa z przyszywanymi rodzicami go nie ominie. Czy zatem wreszcie przyzna im się do tego, że dwukrotnie ich okradł tuż po tym jak groził mu ojczym? Szczególnie, że i on wróci do siedliska, tym razem uzbrojony w nóż i gotowy spełnić swoją groźbę! Czy dojdzie do tragedii? A może uda się jej zapobiec? Odpowiedź na to pytanie poznamy już niebawem!

