M jak miłość, odcinek 1931: Wielkie pojednanie braci Zduńskich! Piotrek przeprosi Pawła

"M jak miłość" odcinek 1931 - wtorek, 5.05.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1931 odcinku "M jak miłość" Zduńscy wybiorą się do Grabiny, aby wraz z resztą rodziny wesprzeć wciąż pogrążonego w depresji Pawła. Oczywiście, na miejscu Zduński wciąż będzie mógł liczyć na wsparcie Marysi (Małgorzata Pieńkowska), Barbary (Teresa Lipowska), Judyty (Paulina Chruściel) czy Agnes (Amanda Mincewicz), ale wśród tych osób zabraknie Kingi i Piotrka!

Ale tylko do czasu, bo już w 1931 odcinku "M jak miłość" i małżonkowie wybiorą się do Grabiny, gdy stan psychiczny Pawła się nie poprawi i wciąż będzie pozostawiał wiele do życzenia. I to skłoni i Piotrka do poważnej refleksji nad swoim wcześniejszym atakującym brata zachowaniem, którym z pewnością mu nie pomógł. A wręcz przeciwnie...

Tak zmieni się Piotrek w 1931 odcinku "M jak miłość"!

Jednak w 1931 odcinku "M jak miłość" Piotrek będzie miał już zupełnie inne przemyślenia i czym prędzej postanowi podzielić się nimi z bliźniakiem. I stąd wraz z Kingą wsiądą w samochód i przyjadą do Grabiny, gdzie bracia zyskają w końcu okazję do już spokojnej i szczerej rozmowy.

W 1931 odcinku "M jak miłość" Zduński szczerze przeprosi swojego bliźniaka za swój niezrozumiały i atakujący ton. Piotrek zrozumie, że źle zachował się wobec swojego będącego w potrzebie brata, bo kompletnie zlekceważył jego objawy depresji. A gdy już będzie ich świadomy, to się zmieni i na nowo zacznie go wspierać.

Wspierany Paweł pokona depresję w 1931 odcinku "M jak miłość"?

I dzięki temu w 1931 odcinku "M jak miłość" pojednanie Zduńskich w ogóle będzie możliwe! Bracia znów będą mogli na sobie polegać, a Paweł zyska kolejnego cennego sojusznika i sojuszniczkę, bo za mężem pójdzie oczywiście i Kinga, w swojej walce z wyjścia z depresji.

Czy zatem przy ich wsparciu w 1931 odcinku "M jak miłość" Pawłowi w końcu uda się wyleczyć z depresji? Czy Zduński w końcu stanie na nogi po śmierci Franki (Dominika Kachlik) i zacznie nowe życie u boku ich synka Antosia (Mark Myronenko)? Przekonamy się już niebawem!

