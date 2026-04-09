Na Wspólnej, odcinki 4197-4200: Groźby u Szulców! Rozpad małzeństwa Elizy i Jarka

Nowe problemy bohaterów w odcinkach "Na Wspólnej"

Twórcy telewizyjnego hitu "Na Wspólnej" zadbali o to, aby fabuła nie zwalniała tempa. Odcinki pod koniec kwietnia obnażą mroczne sekrety z przeszłości Lucy oraz wciągną rodzinę Szulców w niebezpieczne konflikty ze światem przestępczym.

Widzowie będą również świadkami potajemnych działań Kasi i Darka, poważnych problemów Kaliny oraz niezwykle ryzykownego zabiegu medycznego Agierowej. W tle rozegra się osobisty dramat Czerskiego, zaskakująca interwencja Oli w sprawach Alana, a także poważny kryzys zwiastujący rozpad związku małżeńskiego Elizy i Jarka. Poniżej prezentujemy dokładne streszczenia odcinków 4197-4200 "Na Wspólnej".

Na Wspólnej – prawda czy fałsz? Sprawdź, jak dobrze znasz polski serial Pytanie 1 z 10 Darek Żbik miał romans z Agnieszką: Prawda Fałsz Następne pytanie

Eliza i Jarek na skraju rozstania w 4197 odcinku "Na Wspólnej"

Emisja 4197 odcinka "Na Wspólnej" zaplanowana na 20 kwietnia przyniesie nie lada kłopoty dla Elizy, która od samego rana odbiera natarczywe telefony od Wichrowskiego. Zdesperowana kobieta wmawia mężowi, że kontaktują się z nią jedynie telemarketerzy. Tymczasem Bergowie wraz z Juniorem udają się na posterunek policji, gdzie dowiadują się o wycofaniu oskarżeń przez opiekunów poturbowanych nastolatków. Jarek pragnie zaskoczyć partnerkę romantycznym wieczorem, jednak plany krzyżuje szantaż Bartka, grożącego niezapowiedzianą wizytą w ich mieszkaniu.

Równolegle Kasia i Darek kontynuują swoją grę, symulując przed otoczeniem chęć zakończenia małżeństwa. Żbikowa udaje się do kancelarii teścia po porady prawne, a Kalina sugeruje jej walkę o wsparcie finansowe. Po zakończonych obowiązkach zawodowych Trzeciak spotyka się z Łukaszem, co kończy się niespodziewanym zbliżeniem fizycznym zamiast przekazania gotówki. W międzyczasie Darek odkrywa, że zeznająca na korzyść Kaliny aktorka Kama w rzeczywistości wcale jej nie znała.

Z kolei Remek odrzuca zaproszenie do domu rodzinnego, wietrząc podstęp ze strony Kluskowej i Jolanty. Wieczorem Brygida z Remigiuszem pojawiają się na spotkaniu u Igi i Jakuba, gdzie Klusek nagle rozpoznaje nową partnerkę Michała z policyjnych akt i ujawnia wszystkim jej profesję pracownicy seksualnej.

Tajemnica Lucy wychodzi na jaw. Szokujące odkrycie w 4198 odcinku "Na Wspólnej"

Odcinek 4198 "Na Wspólnej" zaplanowany na 21 kwietnia skupi się na ogromnym oburzeniu Brygidy, która po zapoznaniu się z policyjnymi zapiskami Kluska postanawia uświadomić Michała o przeszłości jego ukochanej. Jej zaskoczenie sięga zenitu, gdy okazuje się, że Brzozowski od dawna akceptuje sytuację. Niezrażona tym faktem Brygida konfrontuje się z Lucy, co doprowadza do niezwykle ostrej wymiany zdań. Sytuację komplikuje wieczorna wizyta Jolanty, informującej córkę i Remka o krytycznym stanie zdrowia ojca Remigiusza.

W innej części miasta Darek podszywa się pod początkującego filmowca, aby zaaranżować spotkanie z przerażoną Kamą. Kasia natomiast dyskretnie obserwuje Kalinę, dokumentując fotograficznie jej schadzki z Łukaszem, a następnie wspólnie z Anetą przygotowuje na mężczyznę specjalną pułapkę.

Wątek młodzieżowy przynosi napięcia między Kosmą a Julką, która otrzymuje propozycję występu w najnowszym materiale wideo Leona. Zazdrosny chłopak podejrzewa muzyka o nieczyste intencje wobec swojej partnerki. Z kolei dziennikarskie ambicje Sandry dotyczące ujawnienia skandalu w zakładzie karnym zostają brutalnie ostudzone przez Igora i Smolnego, którzy domagają się twardych dowodów przed publikacją.

Groźby i gangsterskie porachunki Szulców. Co wydarzy się w 4199 odcinku "Na Wspólnej"?

W 4199 odcinku "Na Wspólnej" ze środy 22 kwietnia widzowie będą śledzić dramatyczne chwile Łucji, która drży o życie swojej matki przed zaplanowanym zabiegiem kardiochirurgicznym. Obserwując rezygnację Krystyny, córka bierze sprawy w swoje ręce i stara się zmotywować obie do optymistycznego myślenia.

Zupełnie inne problemy spadają na rodzinę Szulców, która staje się celem brutalnego Miśka. Bandyta najpierw dewastuje samochód Wojtka, a następnie osobiście nachodzi mężczyznę, żądając informacji o miejscu pobytu Andżeli. W obliczu narastającego niebezpieczeństwa ojciec Wojtka postanawia odnowić dawne znajomości, by chronić najbliższych.

W szkole Kosma próbuje naprawić relacje z Julką i przeprasza za swoje wcześniejsze zachowanie. Mimo deklarowanego zaufania chłopak z wielkim trudem obserwuje wyjazd ukochanej na plan zdjęciowy z Leonem. Współpraca z raperem wyraźnie przypada dziewczynie do gustu, a chemia między młodymi artystami podczas nagrywania teledysku staje się aż nadto widoczna.

Mariusz Czerski traci prawo do zawodu w 4200 odcinku serialu "Na Wspólnej"

W 4200 odcinku "Na Wspólnej" w czwartek, 23 kwietnia, strach Szulców uwięzionych we własnym mieszkaniu przez czającego się na zewnątrz przestępcę sięgnie zenitu! Jedynie Juliusz ignoruje zagrożenie i wbrew apelom Wojtka opuszcza budynek, by odbyć rozmowę z samym przełożonym Miśka. Następnie bez cienia strachu rusza po Andżelę, całkowicie lekceważąc podążającego jego tropem bandytę.

W tym samym czasie Czerski mierzy się z zawodową katastrofą po decyzji rzecznika dyscyplinarnego o odebraniu mu uprawnień. Sytuację pogarsza wściekły klient Nowiński, który kategorycznie domaga się wielomilionowego odszkodowania. Z kolei Ola odbiera dramatyczne połączenia z zakładu karnego od Alana, który przekazuje wieści o śmierci swoich rodziców i błaga kobietę o organizację ceremonii pogrzebowej.

Narastający konflikt między Jarkiem a Elizą osiąga apogeum, zmuszając nawet ich dzieci do błagania o zgodę. Sylwia z całych sił próbuje odciągnąć Bartka od destrukcyjnej znajomości i zachęca go do wspólnego zamieszkania, jednak Wichrowski szybko sprowadza ją na ziemię. Na domiar złego Sandra postanawia wyładować swoją frustrację na Elizie podczas trwających zajęć.

