M jak miłość, odcinek 1929: Marcin wpadnie w oko nowej szefowej! Elżbieta Domańska złoży mu kuszącą propozycję

"M jak miłość" odcinek 1929 - wtorek, 28.04.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1929 odcinku „M jak miłość” Marcin szybko odnajdzie się w nowym miejscu miejscu pracy. Zdradzamy, że Chodakowski w końcu zrezygnuje z ukochanej funkcji detektywa, porzuci swoją wspólną agencję z Jakubem (Krzysztof Kwiatkowski) i zostawi przyjaciela na lodzie. A wszystko po to, aby ratować swoje małżeństwo z Kamą (Michalina Sosna).

Tym bardziej, że żona nie ustąpi i nie wróci do niego, póki nie zmieni pracy. Chodakowska będzie tak zawzięta, że zażąda nawet rozwodu, czym w końcu wstrząśnie swoim mężem. Do tego stopnia, że wreszcie zdecyduje się spełnić jej ultimatum, zrezygnować z pracy detektywa i przyjąć nową posadę jako ekspert do spraw bezpieczeństwa korporacyjnego. Ale to w 1929 odcinku „M jak miłość” wcale nie będzie oznaczać końca niebezpieczeństw w jego życiu!

Elżbieta Domańska pojawi się w życiu Marcina w 1929 odcinku „M jak miłość”!

Co prawda, w 1929 odcinku „M jak miłość” Kama w końcu będzie mogła czuć się bezpieczna, bo Marcin już więcej nie narazi się żadnym bandziorom, przez co ona nie będzie musiała więcej się ukrywać i bać o własnego męża. Jednak nowe miejsce pracy sprawi, że ryzyko pojawi się zupełnie z innej strony. Tym bardziej, że Chodakowski już nie będzie sam sobie szefem tylko zyska nowego przełożonego, a dokładniej przełożoną!

W 1929 odcinku „M jak miłość” Marcin szybko wpadnie w oko swojej nowej szefowej Elżbiecie. Przystojny ekspert wywrze na Domańskiej ogromne wrażenie. Do tego stopnia, że szybko zapragnie, aby stał się dla niej kimś więcej! Zdradzamy, że kobieta postanowi rozszerzyć swoją współpracę z Chodakowskim. Tym bardziej, gdy dowie się, że w przeszłości był detektywem!

Nowa szefowa Chodakowskiego szybko zapragnie czegoś więcej w 1929 odcinku „M jak miłość”!

W 1929 odcinku „M jak miłość” Elżbieta zaproponuje Marcinowi, aby został także jej prywatnym ochroniarzem. Oczywiście, Domańska nie zrobi tego bez powodu, gdyż w ten sposób zyska Chodakowskiego na wyłączność i to nie tylko w czasie pracy, ale i tuż po niej, bo przecież kobieta będzie potrzebować ochrony nie tylko w tym czasie.

W 1929 odcinku „M jak miłość” Domańska zda sobie sprawę, co się z tym wiążę, dlatego od razu zacznie także kusić Chodakowskiego dodatkowymi profitami, czym sprawi, że jej oferta będzie jeszcze bardziej kusząca za poświęcony jej czas. Tyle tylko, że na tym ucierpiałaby nie tylko Kama, ale i jego dzieci - Maja (Laura Jankowska) i Szymek (Staś Szczypiński).

Marcin ulegnie swojej przełożonej w 1929 odcinku „M jak miłość”?

Czy zatem w 1929 odcinku „M jak miłość” Marcin będzie skłonny się na nią zdecydować? Czy Chodakowski poświęci rodzinę dla nowej pracy, aby już na wstępie nie narazić się szefowej? Czy Domańska to wykorzysta, aby stać się dla Marcina kimś więcej niż tylko szefową? Czy Elżbieta zniczy jego małżeństwo z Kamą?

A może w 1929 odcinku „M jak miłość” Marcin jej odmówi? Jak odbije się to na jego dalszej pracy w biurze? Czy będzie mógł tam zostać? A może wręcz przeciwnie, bo Elżbieta postanowi się zemścić za jego odrzucenie? Odpowiedzi na te pytania poznamy już niebawem!

