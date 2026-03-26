M jak miłość, odcinek 1924: Marcin ulegnie Kamie! Zrezygnuje z pracy detektywa, aby ratować małżeństwo - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1924 - poniedziałek, 13.04.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1924 odcinku "M jak miłość" Marcin w końcu się ugnie i postanowi spełnić ultimatum swojej żony! Tym bardziej, że Kama faktycznie nie wróci do męża i to nawet mimo tego, że zjawi się w Warszawie, aby wreszcie zdać końcowy egzamin na swoim kursie. Jednak wciąż będzie unikać konaku z Chodakowskim jak ognia, nie mówiąc już o jakimkolwiek spotkaniu. A to niestety będzie miał tragiczne skutki, bo detektyw sobie z tym nie poradzi...

Zdradzamy, że po rozstaniu z Kamą, Marcin zacznie pić i wda się w bójkę, w efekcie czego finalnie wyląduje w areszcie, z którego na szczęście wyciągnie go Jakub (Krzysztof Kwiatkowski). Przyjaciel spróbuje przemówić mu do rozsądku, ale mimo tego Chodakowski twardo będzie stał przy swoim i nie będzie miał zamiaru rezygnować z pracy detektywa. Ale gdy i Szymek (Staś Szczypiński) wyzna ojcu, że i on się o niego boi, to w 1924 odcinku "M jak miłość" wreszcie i on się ugnie.

Tym teraz zajmie się Marcin w 1924 odcinku "M jak miłość"!

Zwłaszcza, że rozstanie Chodakowskich nie będzie służyło ani jemu, ani Kamie, która będzie już o krok od załamania. Chodakowska będzie wyglądać jak wrak człowieka i będzie już gotowa nawet wrócić z powrotem na Śląsk. Szczególnie, iż początkowo w 1924 odcinku "M jak miłość" nie będzie jeszcze świadoma decyzji Marcina, który w końcu jej ulegnie i postanowi zrezygnować ze swojej ukochanej pracy detektywa!

Ujawniamy, że w 1924 odcinku "M jak miłość" Marcin przyjmie już nową posadę jako ekspert do spraw bezpieczeństwa korporacyjnego, dzięki czemu nie będzie mu już groziło żadne niebezpieczeństwo. Tak samo, jak i jego bliskim, którzy w końcu także będą mogli czuć się bezpieczni. Oczywiście, ta praca nie będzie szczytem marzeń Chodakowskiego, ale były już detektyw zdecyduje się ją przyjąć, aby ratować swoje małżeństwo! Ale czy ta gra będzie warta świeczki, a Marcin odzyska żonę?

Co będzie dalej z małżeństwem Chodakowskich w 1924 odcinku "M jak miłość"?

Czy w 1924 odcinku "M jak miłość" Chodakowscy wreszcie do siebie wrócą po zmianie pracy przez Marcina? A może starania byłego już detektywa pójdą na marne, bo jego wyczerpana żona jednak nie da mu kolejnej szansy? Mimo tego, iż właśnie taki stawiała mu wczesnej warunek!

Pewnym jest, że w 1924 odcinku "M jak miłość" w końcu dojdzie do spotkania i rozmowy załamanych małżonków, a ledwo żywa Kama znów pojawi się w mieszkaniu Marcina, gdzie będzie zajmować się nią Aneta (Ilona Janyst). Ale czy między Chodakowskimi będzie jeszcze tak jak kiedyś? A może nawet mimo tej zmiany, już nie uda się tego uratować? Przekonamy się niebawem!

15