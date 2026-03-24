M jak miłość, odcinek 1923: Agata namówi Martynę do walki o Marcina! Po rozstaniu z Kamą pojawi się dla niej szansa

"M jak miłość" odcinek 1923 - wtorek, 7.04.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1923 odcinku "M jak miłość" Martyna skontaktuje się z Agatą i opowie jej o rozstaniu Kamy i Marcina. I choć jak podaje swiatseriali.interia.pl Wysocka nie będzie znać szczegółów odejścia Chodakowskiej od męża, to jednak informacja o tym, że nie mieszkają już razem i to nie ze względu na kolejną niebezpieczną akcję detektywów, wystarczy, aby stwierdzić, że nie jest u nich dobrze.

- Jakub nie wchodził w szczegóły, ja nie dopytywałam... No, ale wiem, że Marcin i jego żona nie mieszkają już razem... - wyzna przyjaciółce Martyna.

Tym bardziej, że w 1923 odcinku "M jak miłość" Kama nie wróci do męża i to nawet mimo tego, że przyjedzie z powrotem do Warszawy na swój egzamin. Chodakowska nie odezwie się do Marcina, który będzie topił smutki w alkoholu, po czym wda się nawet w bójkę! Ale jego żona po ich rozstaniu wcale nie będzie wyglądać lepiej, bo stanie się prawdziwym wrakiem człowieka! Jednak to nie wystarczy, aby znów byli razem!

Martyna nie będzie chciała walczyć o Marcina z Kamą w 1923 odcinku "M jak miłość"!

I stąd w 1923 odcinku "M jak miłość" Agata zdecyduje się na odważną sugestię. Zwłaszcza, że od razu pomyśli, iż los uśmiechnął się do jej przyjaciółki raz jeszcze i dał jej w końcu szansę na odzyskanie ukochanego. I oczywiście od razu, choć bardzo delikatnie, jej to zaproponuje!

- Może to jest właśnie twoja szansa? Żebyście wrócili do siebie... Facet niedługo prawdopodobnie będzie wolny... - zasugeruje jej Agata.

Ale reakcja Wysockiej w 1923 odcinku "M jak miłość" będzie zdecydowana i szybka. A co najważniejsze taka, której jej przyjaciółka wcale nie będzie się spodziewać, bo Martyna wcale nie będzie miała zamiaru korzystać z okazji, bo Marcin będzie już dla niej zamkniętym tematem!

- Agata! Co ty wygadujesz? To zamknięta sprawa. Kropka - Wysocka postawi sprawę jasno.

Wysocka zachęci Chodakowskiego do walki o swoją żonę w 1923 odcinku "M jak miłość"!

I w 1923 odcinku "M jak miłość" Martyna faktycznie zrobi tak, jak zapowie wcześniej Agacie! Mimo iż los rzeczywiście będzie dawał jej kolejne szansy, bo jeszcze tego samego dnia Wysocka natknie się na Chodakowskiego w mieszkaniu Karskiego (Krzysztof Kwiatkowski), gdzie nawet zostaną sami, gdy Kuba będzie musiał na chwilę wyjść.

Jednak w 1923 odcinku "M jak miłość" była kochanka Marcina wcale nie skorzysta z okazji, aby go zdobyć! A wręcz przeciwnie, gdyż sama każe mu zawalczyć właśnie o Kamę!

- Ja nigdy... nigdy nie odwoływałam się do tego, co się między nami wydarzyło... ale dziś zrobię wyjątek... Posłuchaj... Zawalcz o swoje małżeństwo, o kobietę swojego życia... Kiedyś myślałam, że to ja nią jestem... Wiem, pomyłka... Ale skoro to Kama, to nigdy sobie nie darujesz, jeśli ją stracisz... Chcesz zostać tak jak ja? Bez nadziei, na dnie, ze złamanym sercem? Kochany, nie rób sobie tego... Chcę, żebyś był szczęśliwy... - wyzna mu Martyna.

