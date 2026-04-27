Na Wspólnej: streszczenie odcinka 4205

W serialu "Na Wspólnej" ostatni czas przyniósł bohaterom wiele trudnych chwil, które zmusiły ich do zmierzenia się z bolesną rzeczywistością. Ola po napaści na Alana i upokorzeniu przez Mariusza szukała schronienia u Zimińskich wraz z synem, gdzie jej lęk przybrał na sile po ostrzeżeniach Novaka przed Czerskim. Choć Mariusz błagał żonę o powrót i obiecywał poprawę, kobieta stanowczo odmówiła, wyznając, że boi się go tak mocno, jak kiedyś Alana. W międzyczasie Kalina zdała egzamin adwokacki i odprawiła czekającego z kwiatami Łukasza, po czym zaczęła z nieufnością wypytywać Kasię o jej rozwód. Z kolei Roman na widok podpalacza na komisariacie rzucił się na niego, a marzenia o odbudowie pensjonatu z odszkodowania zniweczyła informacja o zupełnie innych zamiarach właścicielki dzierżawionego obiektu. Czego zatem spodziewać się w kolejnym odcinku?

"Na Wspólnej" odc. 4205 - streszczenie

Damian Cieślik spotyka Krupskiego, który sugeruje mu, aby cieszył się wolnością, póki jeszcze ma taką możliwość. Niedługo później w progu mieszkania Damiana staje policja, a on sam zostaje aresztowany pod bardzo ciężkim zarzutem pedofilii. Tymczasem Monika z niepokojem przyjmuje wiadomość o wykluczeniu jej z trójki klasowej, jednak dzięki wsparciu mamy Fiony postanawia nie poddawać się i zawalczyć o swoje miejsce w grupie. W innym wątku dochodzi do ostrego spięcia między Tadeuszem a Żbikiem, w którym padają oskarżenia o celowe nastawianie Marysi przeciwko Kalinie. Kasia natomiast przygotowuje sprytną zasadzkę na Łukasza, który podszywając się pod doradcę finansowego, usiłuje wyłudzić aż 100 tysięcy złotych. Równolegle Igor mierzy się z problemami zawodowymi i utratą ważnego tematu, a Julka po rozstaniu z Kosmą szuka pocieszenia w towarzystwie Leona.

"Na Wspólnej" odc. 4205 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Losy mieszkańców kamienicy przy ulicy Wspólnej od lat przyciągają przed ekrany rzesze osób zainteresowanych codziennymi perypetiami ulubionych postaci. Aby być na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami z życia Cieślików czy Hofferów, warto zarezerwować sobie czas na wieczorny seans przed telewizorem. Kolejne spotkanie z bohaterami zapowiada się bardzo intrygująco ze względu na gęstniejącą atmosferę wokół oskarżonego Damiana. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek 4 maja 2026 roku na antenie TVN o godzinie 20:15.

"Na Wspólnej" - opis serialu i obsada

Ten serial to opowieść o grupie przyjaciół, których połączyła wspólna przeszłość w domu dziecka pod opieką Marii i Włodka Ziębów. Punktem wyjścia dla całej historii był dar od tragicznie zmarłego Wiktora Brzozowskiego, czyli kamienica przy tytułowej ulicy, która stała się fundamentem dla ich rodzin. Przez lata obserwujemy, jak dziecięca więź ewoluuje i pomaga kolejnym pokoleniom przetrwać najtrudniejsze chwile. Produkcja od dekad cieszy się niesłabnącą popularnością, a w rolę mieszkańców Wspólnej wcielają się znani i lubiani artyści. W serialu występują:

Bożena Dykiel (jako Maria Zięba)

Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)

Anna Korcz (jako Izabela Brzozowska)

Grażyna Wolszczak (jako Barbara)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Hoffer)

Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)

Waldemar Obłoza (jako Roman Hoffer)

Małgorzata Socha (jako Zuzanna Hoffer)

Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)

Joanna Jabłczyńska (jako Marta)

Sonia Mietielica (jako Anka)

Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)

Marta Wierzbicka (jako Aleksandra Zimińska)

Piotr Cyrwus (jako Zdzisław Muszko)

Tomasz Piątkowski (jako Tomasz Adamski)

Zbigniew Suszyński (jako Przemysław Gwiazda)