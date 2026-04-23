Pierwsza miłość, odcinek 4212: Strzelanina w domu Olszewskich! Bolesław zapłaci za to, co zrobił - ZDJĘCIA 

"Pierwsza miłość" odcinek 4212 - piątek, 8.05.2026, o godz. 18 w Polsacie

Dramatyczne wydarzenia w 4212 odcinku „Pierwszej miłości” będą miały swoje źródło w wcześniejszych decyzjach Bolesława. Mężczyzna nie pogodzi się z tym, że traci kontrolę nad Elizą (Anna Maria Sieklucka) i Angeliką. Gdy personel kliniki nie dopuści go do żony, jego frustracja tylko wzrośnie. Tymczasem Angelika spróbuje zacząć nowe życie, podejmie pracę i będzie planowała przeprowadzkę z matką. Niestety nie dotrze na miejsce, bo zostanie porwana!

Bolesław zleci porwanie?

Sytuacja wymknie się spod kontroli, gdy Bolesław dzięki przekupionej pielęgniarce dowie się o wyjściu Elizy ze szpitala. Przyjedzie po nią, ale kobieta jasno postawi sprawę – odejdzie od niego. Wtedy padnie szokujące wyznanie o porwaniu Angeliki, które całkowicie zmieni bieg wydarzeń.

W kolejnych chwilach napięcie tylko wzrośnie. Bolesław zacznie planować wykorzystanie Elizy jako przynęty, nie zdając sobie sprawy, że wokół niego zaciska się pętla. Darek (Paweł Wierzbicki) podpuści kiboli, by rozprawili się z nim raz na zawsze. Równocześnie sama Eliza nie pozostanie bierna – spróbuje działać na własną rękę, by odzyskać córkę.

Strzelanina u Olszewskich w 4212 odcinku "Pierwszej miłości"

Wszystko doprowadzi do finału w 4212 odcinku „Pierwszej miłości”. Gdy policja zjawi się pod domem Olszewskich, sytuacja osiągnie punkt krytyczny. Strzał, który rozlegnie się za drzwiami, będzie początkiem końca. Bolesław zapłaci najwyższą cenę za swoje czyny, a jego los rozstrzygnie się w dramatycznych okolicznościach.