Pierwsza miłość, odcinek 4212: Strzelanina w domu Olszewskich! Bolesław zapłaci za to, co zrobił - ZDJĘCIA 

Małgorzata Pala
2026-04-23 14:24

W 4212 odcinku "Pierwsza miłość" dojdzie do scen, które wstrząsną widzami! W domu Olszewskich padną strzały, a na miejscu pojawi się policja. Funkcjonariusze, którzy przyjadą szukać Angeliki (Patrycja Franczak), usłyszą huk i natychmiast wkroczą do środka. To, co zobaczą, nie pozostawi złudzeń – Bolesław (Dawid Zawadzki) będzie leżał na podłodze we krwi. Czy to koniec jego rządów i zapłata za wszystko, co zrobił?

Trzech policjantów w kurtkach i kobieta w czapce stoją przed domem Olszewskich, w tle widać radiowóz. Scena z serialu „Pierwsza miłość", w której funkcjonariusze reagują na strzelaninę.
Pierwsza miłość, odcinek 4112 Pierwsza miłość, odcinek 4112 Pierwsza miłość, odcinek 4112 Pierwsza miłość, odcinek 4112
"Pierwsza miłość" odcinek 4212 - piątek, 8.05.2026, o godz. 18 w Polsacie

Dramatyczne wydarzenia w 4212 odcinku „Pierwszej miłości” będą miały swoje źródło w wcześniejszych decyzjach Bolesława. Mężczyzna nie pogodzi się z tym, że traci kontrolę nad Elizą (Anna Maria Sieklucka) i Angeliką. Gdy personel kliniki nie dopuści go do żony, jego frustracja tylko wzrośnie. Tymczasem Angelika spróbuje zacząć nowe życie, podejmie pracę i będzie planowała przeprowadzkę z matką. Niestety nie dotrze na miejsce, bo zostanie porwana!

Bolesław zleci porwanie?

Sytuacja wymknie się spod kontroli, gdy Bolesław dzięki przekupionej pielęgniarce dowie się o wyjściu Elizy ze szpitala. Przyjedzie po nią, ale kobieta jasno postawi sprawę – odejdzie od niego. Wtedy padnie szokujące wyznanie o porwaniu Angeliki, które całkowicie zmieni bieg wydarzeń.

W kolejnych chwilach napięcie tylko wzrośnie. Bolesław zacznie planować wykorzystanie Elizy jako przynęty, nie zdając sobie sprawy, że wokół niego zaciska się pętla. Darek (Paweł Wierzbicki) podpuści kiboli, by rozprawili się z nim raz na zawsze. Równocześnie sama Eliza nie pozostanie bierna – spróbuje działać na własną rękę, by odzyskać córkę.

Strzelanina u Olszewskich w 4212 odcinku "Pierwszej miłości"

Wszystko doprowadzi do finału w 4212 odcinku „Pierwszej miłości”. Gdy policja zjawi się pod domem Olszewskich, sytuacja osiągnie punkt krytyczny. Strzał, który rozlegnie się za drzwiami, będzie początkiem końca. Bolesław zapłaci najwyższą cenę za swoje czyny, a jego los rozstrzygnie się w dramatycznych okolicznościach.

