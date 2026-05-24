Pierwsza miłość, odcinek 4228: Radek nie wytrzyma tego ciosu! Julita doprowadzi ich związek na skraj przepaści

Radek chciał za wszelką cenę uszczęśliwić Julitę

Relacja Julity i Radka od dłuższego czasu pozostawała wiele do życzenia, jednak ostatnie wydarzenia dały zakochanemu mężczyźnie nadzieję na upragnioną stabilizację. Po ogromnej aferze na praktykach w klinice We-Med, gdzie Julita i Florek swoimi skandalicznymi przepychankami oraz szokującymi diagnozami doprowadzili do przerażenia pacjentki, nad młodą adeptką medycyny zawisły czarne chmury. Gdy Marek kategorycznie zażądał usunięcia ich ze stażu, Radek zmagał się z potwornymi wyrzutami sumienia, że nie stanął murem za ukochaną. Pragnąc naprawić błędy i udowodnić swoją miłość, zaproponował jej oficjalny powrót oraz wspólne mieszkanie, będąc gotowym na zupełnie nowy, wolny od problemów rozdział ich wspólnego życia.

Julita ukrywa przed Radkiem układ z Florkiem

Julita, choć deklarowała głębokie uczucie do Radka i pragnęła stabilizacji, dała się wciągnąć w skomplikowaną sieć powiązań z Florianem Kochańskim. Kiedy ojciec Florka – Marcin Kochański, będący wpływowym zastępcą dyrektora Okręgowej Izby Lekarskiej – wkroczył do kliniki, by bezwzględnie bronić syna przed wyrzuceniem, Grażyna ugięła się pod presją strachu przed zniszczeniem placówki. W cieniu tych gabinetowych rozgrywek Florian zaproponował Julicie niezwykle intratny, choć moralnie dwuznaczny układ. Dziewczyna, zamiast odciąć się od toksycznego rywala, zaczęła czerpać z tej relacji realne, namacalne korzyści zawodowe, co zataiła przed niczego nieświadomym Radkiem.

Tajna współpraca z Florkiem może zniszczyć jej związek z Radkiem

Kulminacja tego konfliktu interesów nadchodzi właśnie w 4228. odcinku. Julita otrzymuje spektakularną, oszałamiającą ofertę zawodową, która przed młodym, aspirującym lekarzem otwiera drzwi do wielkiego świata medycyny. Dziewczyna staje przed klasycznym, tragicznym dylematem: serce podpowiada jej lojalność wobec ukochanego, natomiast ambicja zawodowa krzyczy, by chwycić tę szansę za wszelką cenę. Zamiast jednak podjąć dojrzałą decyzję lub szczerze porozmawiać z partnerem, Julita zaczyna naiwnie i lekkomyślnie lawirować. Wierzy w iluzję, że spryt pozwoli jej zatrzymać miłość Radka, jednocześnie rozwijając wielką karierę u boku ludzi, którzy omal nie zniszczyli jej reputacji.

Radek, który z tak wielkim zaangażowaniem budował dla nich bezpieczną przystań, nagle uświadomi sobie skalę manipulacji. Dojdzie do niego bolesny fakt, jak głęboko i potężnie mylił się co do intencji, czystości intencji oraz lojalności kobiety, dla której był gotów poświęcić wszystko.

"Pierwsza miłość" - Kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia" emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 w Polsacie. Kolejny, 4228. odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 1 czerwca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.

"Pierwsza miłość" - Opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.

