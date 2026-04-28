Na Wspólnej: streszczenie odcinka 4206

Spis treści
Ostatnie wydarzenia w serialu "Na Wspólnej" mocno namieszały w życiu mieszkańców, stawiając ich przed niezwykle trudnymi wyzwaniami. Damian przeżył prawdziwy koszmar, gdy po złowrogiej radzie Krupskiego w jego progu stanęła policja i aresztowała go pod ciężkim zarzutem, podczas gdy Monika przy wsparciu mamy Fiony postanowiła zawalczyć o swoje miejsce w trójce klasowej. Do brutalnej konfrontacji doszło również między Tadeuszem a Żbikiem, ponieważ ten pierwszy oskarżył prawnika o nastawianie Marysi przeciwko Kalinie. W międzyczasie Kasia wykazała się sprytem i zastawiła skuteczną pułapkę na Łukasza, który podszywając się pod doradcę finansowego, usiłował wyłudzić od niej 100 tysięcy złotych. Problemy nie ominęły także Igora tracącego w pracy ważny temat oraz Julki, która po bolesnym rozstaniu szukała pocieszenia u boku Leona. Pozostaje zatem pytanie, w jakim kierunku potoczą się teraz te wszystkie skomplikowane wątki.
"Na Wspólnej" odc. 4206 - streszczenie
Monika wpada w panikę i prosi Weronikę o profesjonalną pomoc prawną dla swojego męża. Damian przechodzi przez bardzo trudne chwile w areszcie, gdzie zostaje dotkliwie pobity przez współwięźniów po tym, jak dowiadują się oni o charakterze stawianych mu zarzutów. Sławek uświadamia Cieślikowej, że położenie Damiana jest fatalne, gdyż śledczy posiadają twarde dowody na jego kontakty seksualne z czternastolatką. W tym samym czasie plan uknuty przez Kasię i Anetę w celu zdemaskowania Łukasza kończy się całkowitym niepowodzeniem. Wobec takiego obrotu spraw Żbikowa decyduje się wyznać Andrzejowi całą prawdę o intrygach Kaliny, jej sfingowanej kradzieży oraz romansie. Z kolei Igor przeprowadza z Julką bardzo poważną rozmowę po jej nocnej zabawie z alkoholem, a gdy dziewczyna zostaje sama, niespodziewanie odwiedza ją Leon.
"Na Wspólnej" odc. 4206 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Miłośnicy losów mieszkańców kamienicy przy ulicy Wspólnej z pewnością nie chcą pominąć żadnego istotnego zwrotu akcji w tym wątku. Serial jest emitowany regularnie na antenie popularnej stacji komercyjnej, co pozwala na stałe śledzenie perypetii ulubionych postaci. Warto zarezerwować sobie czas wieczorem, aby poznać dalsze losy Damiana i Moniki. Najnowszy epizod zostanie wyemitowany 5 maja 2026 roku o godzinie 20:15 w telewizji TVN.
"Na Wspólnej" - opis serialu i obsada
Serial opowiada o losach grupy przyjaciół z domu dziecka, którzy po latach zamieszkali w jednej kamienicy i stworzyli tam swoją małą ojczyznę. Przez kolejne sezony śledzimy, jak radzą sobie z wyzwaniami dorosłości, dbając jednocześnie o więzi, które łączą ich mocniej niż wspólne nazwisko. To produkcja o wielkiej przyjaźni, rodzinnych tajemnicach i problemach, które mogą spotkać każdego z nas. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:
- Bożena Dykiel (jako Maria Zięba)
- Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)
- Anna Korcz (jako Izabela Brzozowska)
- Grażyna Wolszczak (jako Barbara)
- Ewa Gawryluk (jako Ewa Hoffer)
- Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)
- Waldemar Obłoza (jako Roman Hoffer)
- Małgorzata Socha (jako Zuzanna Hoffer)
- Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)
- Joanna Jabłczyńska (jako Marta)
- Sonia Mietielica (jako Anka)
- Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)
- Marta Wierzbicka (jako Aleksandra Zimińska)
- Piotr Cyrwus (jako Zdzisław Muszko)
- Tomasz Piątkowski (jako Tomasz Adamski)
- Zbigniew Suszyński (jako Przemysław Gwiazda)