Na Wspólnej: streszczenie odcinka 4206

Ostatnie wydarzenia w serialu "Na Wspólnej" mocno namieszały w życiu mieszkańców, stawiając ich przed niezwykle trudnymi wyzwaniami. Damian przeżył prawdziwy koszmar, gdy po złowrogiej radzie Krupskiego w jego progu stanęła policja i aresztowała go pod ciężkim zarzutem, podczas gdy Monika przy wsparciu mamy Fiony postanowiła zawalczyć o swoje miejsce w trójce klasowej. Do brutalnej konfrontacji doszło również między Tadeuszem a Żbikiem, ponieważ ten pierwszy oskarżył prawnika o nastawianie Marysi przeciwko Kalinie. W międzyczasie Kasia wykazała się sprytem i zastawiła skuteczną pułapkę na Łukasza, który podszywając się pod doradcę finansowego, usiłował wyłudzić od niej 100 tysięcy złotych. Problemy nie ominęły także Igora tracącego w pracy ważny temat oraz Julki, która po bolesnym rozstaniu szukała pocieszenia u boku Leona. Pozostaje zatem pytanie, w jakim kierunku potoczą się teraz te wszystkie skomplikowane wątki.

"Na Wspólnej" odc. 4206 - streszczenie

Monika wpada w panikę i prosi Weronikę o profesjonalną pomoc prawną dla swojego męża. Damian przechodzi przez bardzo trudne chwile w areszcie, gdzie zostaje dotkliwie pobity przez współwięźniów po tym, jak dowiadują się oni o charakterze stawianych mu zarzutów. Sławek uświadamia Cieślikowej, że położenie Damiana jest fatalne, gdyż śledczy posiadają twarde dowody na jego kontakty seksualne z czternastolatką. W tym samym czasie plan uknuty przez Kasię i Anetę w celu zdemaskowania Łukasza kończy się całkowitym niepowodzeniem. Wobec takiego obrotu spraw Żbikowa decyduje się wyznać Andrzejowi całą prawdę o intrygach Kaliny, jej sfingowanej kradzieży oraz romansie. Z kolei Igor przeprowadza z Julką bardzo poważną rozmowę po jej nocnej zabawie z alkoholem, a gdy dziewczyna zostaje sama, niespodziewanie odwiedza ją Leon.

"Na Wspólnej" odc. 4206 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Miłośnicy losów mieszkańców kamienicy przy ulicy Wspólnej z pewnością nie chcą pominąć żadnego istotnego zwrotu akcji w tym wątku. Serial jest emitowany regularnie na antenie popularnej stacji komercyjnej, co pozwala na stałe śledzenie perypetii ulubionych postaci. Warto zarezerwować sobie czas wieczorem, aby poznać dalsze losy Damiana i Moniki. Najnowszy epizod zostanie wyemitowany 5 maja 2026 roku o godzinie 20:15 w telewizji TVN.

"Na Wspólnej" - opis serialu i obsada

Serial opowiada o losach grupy przyjaciół z domu dziecka, którzy po latach zamieszkali w jednej kamienicy i stworzyli tam swoją małą ojczyznę. Przez kolejne sezony śledzimy, jak radzą sobie z wyzwaniami dorosłości, dbając jednocześnie o więzi, które łączą ich mocniej niż wspólne nazwisko. To produkcja o wielkiej przyjaźni, rodzinnych tajemnicach i problemach, które mogą spotkać każdego z nas. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

Bożena Dykiel (jako Maria Zięba)

Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)

Anna Korcz (jako Izabela Brzozowska)

Grażyna Wolszczak (jako Barbara)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Hoffer)

Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)

Waldemar Obłoza (jako Roman Hoffer)

Małgorzata Socha (jako Zuzanna Hoffer)

Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)

Joanna Jabłczyńska (jako Marta)

Sonia Mietielica (jako Anka)

Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)

Marta Wierzbicka (jako Aleksandra Zimińska)

Piotr Cyrwus (jako Zdzisław Muszko)

Tomasz Piątkowski (jako Tomasz Adamski)

Zbigniew Suszyński (jako Przemysław Gwiazda)