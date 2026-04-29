Na Wspólnej: streszczenie odcinka 4207

W serialu "Na Wspólnej" ostatnie dni przyniosły bohaterom pasmo dramatycznych zdarzeń, które wystawiły ich siły na niezwykle ciężką próbę. Monika w ogromnej panice szukała ratunku u Weroniki, podczas gdy pobity w areszcie Damian musiał zmierzyć się z brutalnym gniewem współwięźniów. Sławek nie miał dla Cieślikowej dobrych wieści, potwierdzając istnienie twardych dowodów na intymne kontakty jej męża z czternastolatką. Z kolei Aneta po fiasku planu zdemaskowania Łukasza zdecydowała się wyznać Andrzejowi całą prawdę o kłamstwach, sfingowanej kradzieży oraz romansie Kaliny. Do porządku swoją córkę po zakrapianej nocy musiał przywołać także Igor, jednak gdy tylko Julka została sama, w jej progu niespodziewanie pojawił się Leon. Czego zatem można spodziewać się w kolejnych odsłonach tej historii?

"Na Wspólnej" - rozwój Kasi i Darka to dopiero początek dramatów. Julia Chatys o nowych odcinkach

"Na Wspólnej" odc. 4207 - streszczenie

Junior nie potrafi zapomnieć o widoku Elizy całującej się z jego trenerem, co mocno wpływa na jego poranne nastawienie. Podczas śniadania chłopak pozwala sobie na uszczypliwe uwagi, po czym niespodziewanie proponuje Wichrowskiemu przyjście na szkolny występ. W tym samym czasie Bartek podejmuje ostateczną decyzję o zamknięciu klubu bokserskiego i ogłasza zawodnikom swój wyjazd z Polski. Sławek intensywnie szuka złodzieja, który ukradł telefon Damiana, podczas gdy Monika prosi o wsparcie Igora, nie wiedząc, że ich słowom przysłuchuje się Sandra. Darek przekazuje ojcu dowody na kłamstwa Kaliny, która próbowała oskarżyć go o bardzo poważne przestępstwo. Zszokowany Andrzej planuje ujawnić prawdę o kobiecie, podczas gdy Łukasz odkrywa sekret Kasi i zaczyna szantażować Kalinę.

"Na Wspólnej" odc. 4207 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Dla osób, które chcą sprawdzić, jak potoczą się dalsze losy rodzin z kamienicy, mamy informacje o planowanej emisji. Nowe wątki rozwijają się dynamicznie, więc warto zarezerwować wolną chwilę wieczorem na seans. Stacja nie zmienia stałych godzin nadawania, co pozwala na spokojne zaplanowanie czasu przed telewizorem. Nowy odcinek zostanie wyemitowany 6 maja 2026 roku o godzinie 20:15 na antenie TVN.

"Na Wspólnej" - opis serialu i obsada

Serial ten od lat pokazuje, że przyjaźń zawarta w trudnych chwilach jest w stanie przetrwać każdą życiową burzę. Wszystko zaczęło się od grupy wychowanków domu dziecka, którzy pod skrzydłami Marii i Włodka stworzyli zżytą grupę wspierającą się na każdym kroku. Dziś ich dzieci i wnuki mierzą się z własnymi problemami, ale zawsze mogą liczyć na pomoc bliskich osób z tej samej ulicy. To właśnie ta domowa atmosfera i życiowe historie sprawiają, że od lat chętnie zaglądamy do świata Ziębów i Brzozowskich. W serialu występują:

Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)

Anna Korcz (jako Izabela Brzozowska)

Grażyna Wolszczak (jako Barbara)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Hoffer)

Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)

Waldemar Obłoza (jako Roman Hoffer)

Małgorzata Socha (jako Zuzanna Hoffer)

Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)

Joanna Jabłczyńska (jako Marta)

Sonia Mietielica (jako Anka)

Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)

Marta Wierzbicka (jako Aleksandra Zimińska)

Piotr Cyrwus (jako Zdzisław Muszko)

Tomasz Piątkowski (jako Tomasz Adamski)

Zbigniew Suszyński (jako Przemysław Gwiazda)