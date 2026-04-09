M jak miłość, odcinek 1924: Martyna wyzna Jakubowi, że idealnie do siebie pasują. Zgodzi się z nią wyjechać - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1924 - poniedziałek, 13.04.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Wspólny wyjazd Martyny i Jakuba nie bez powodu będzie zaplanowany na 1924 odcinku "M jak miłość"! Właśnie tego dnia Kasia weźmie ślub z Mariuszem (Mateusz Mosiewicz), a Karski nie będzie mógł się pogodzić z tym, że ukochana znów wyjdzie za mąż, że to już naprawdę koniec i nie ma powrotu do tego, co było między nimi.

Co prawda Kuba będzie mógł liczyć na wsparcie Martyny, lecz nawet ona uzna, że użalanie się nad sobą nie przyniesie niczego dobrego. Właśnie z powodu ślubu Kasi przyjaciele zaczną się kłócić, ale Karski szybko zrozumie swój błąd. Tylko czy Martyna mu tak szybko wybaczy?

Zobacz też: M jak miłość, odcinek 1924: Jakub pokłóci się z Martyną o Kasię. Nie dotrze do niego, że już nic ich nie łączy! - ZDJĘCIA

Jakub przeprosi Martynę w 1924 odcinku "M jak miłość" za wybuch złości

Kiedy późnym wieczorem w 1924 odcinku "M jak miłość" Kuba przyjedzie do leśniczówki w Kampinosie, początkowo ukryje się przed nim, ale wreszcie otworzy mu drzwi i wpuści do środka. Karski od razu przeprosi i zaproponuje herbatę. W blasku palącego się kominka przyjaciele odbędą szczerą rozmowę o uczuciach. Wreszcie Jakub dojdzie do wniosku, że nie ma sensu oglądać się za siebie, że Kasia jest żoną Mariusza, urodziła jego dziecko i już nic tego nie zmieni.

Jakub i Martyna wyjadą razem w góry w 1924 odcinku "M jak miłość"

Wyjazd z Martyną w góry w 1924 odcinku "M jak miłość" będzie cudownym lekarstwem na złamane serce Jakuba, który wciąż nie przestał kochać byłej żony.

- Ale ten wyjazd to była luźna propozycja nie? - Martyna nie będzie chciała Kubie niczego narzucać.- Wiem, ale przemyślałem to i przyda mi się parę dni wolnego. Ktoś mi kiedyś powiedział, że góry dobrze robią na głowę... Wydarłem się na ciebie, a sam chciałem dziś jechać na ślub Kaśki. Teraz wiem, co wtedy czułaś na weselu Kamy i Marcina. Popieprzony jestem... - przyzna Jakub.

- Razem jesteśmy popieprzeni, dlatego tak pasujemy do siebie. I tak, góry zdecydowanie są nam niezbędne. Kto powiedział, że dobrze robią na głowę? - zapyta nagle Martyna, a Karski zacznie się z niej śmiać, bo to z jej ust kiedyś usłyszał, że tylko w górach może nabrać dystansu do wielu spraw.

Co wyniknie z wyjazdu Martyny i Jakuba? To się okaże w kolejnych odcinkach "M jak miłość".

M jak miłość. Tak Aneta dowie się, że Jakub jest ojcem córki Kasi! Wyda ją przed Karskim i Mariuszem?