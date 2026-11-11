Na Wspólnej, odcinek 4310: Wykładowca Wysocki zwabi do siebie Ulę! Poda jej lek usypiający i wykorzysta? - ZDJĘCIA

Konsultacje Uli z wykładowcą przeniosą się do domu Wysockiego w 4310 odcinku "Na Wspólnej"!

W 4310 odcinku "Na Wspólnej" Ula powie ojcu, że zaczęła rozważać przeprowadzkę do Dexa (Jan Jakubik). Jednak Kamil poleci jej, aby najpierw skupiła się na swojej poprawce u Wysockiego z histologii, co córka oczywiście zrobi. Hofferówna zjawi się na kolejnych konsultacjach u swojego wykładowcy, który jednak nie będzie chciał tak szybko się z nią rozstawać.

Do tego stopnia, że w 4310 odcinku "Na Wspólnej" zaprosi ją do siebie do domu pod pretekstem pozostawionych tam materiałów. I choć Ula będzie pełna obaw przed spotkaniem z wykładowcą sam na sam w tak ustronnym miejscu, to ostatecznie przystanie na jego propozycję, aby ten nie robił jej pod górkę przy poprawce. Ale szybko tego pożałuje, bo jej wcześniejsze złe przeczucia niestety wcale jej nie zwiodą!

Wysocki uśpi Ulę w 4310 odcinku "Na Wspólnej"!

Wszystko przez to, że w 4310 odcinku "Na Wspólnej" Wysocki niestety nie będzie miał dobrych intencji! Wykładowca już od progu zacznie gościć Ulę i oprócz materiałów, zaoferuje jej także coś do picia. Hofferówna przystanie na sok, do którego mężczyzna wsypie jej środek usypiający. Jeden łyk w trakcie wspólnej nauki sprawi, że córka Kamila kompletnie odleci, co mężczyzna jeszcze dokładnie sprawdzi.

Zwłaszcza, że w 4310 odcinku "Na Wspólnej" zechce ją wykorzystać! I najpewniej to zrobi, bo nieco później córka Kamila odnajdzie na swoim ciele siniaki i od razu pomyśli, że została skrzywdzona przez swojego wykładowcę! Tym bardziej, że wszystko będzie na to wskazywać!

Przerażona Ula odkryje, co zrobił jej wykładowca w 4311 odcinku "Na Wspólnej"!

Szczególnie, że Ula obudzi się dopiero w 4311 odcinku "Na Wspólnej" i to kompletnie skołowana u swojego wykładowcy. Oczywiście, Wysocki zacznie ją zapewniać, że nic się nie stało, ale samopoczucie jego studentki będzie wskazywać na coś zupełnie innego. Do tego stopnia, że córka Kamila zdecyduje się jak najszybciej stamtąd uciec.

Tym bardziej, gdy w 4311 odcinku "Na Wspólnej" odkryje jeszcze, że w nocy pisał do niej Dex, a ona mu odpisała. Mimo, iż kompletnie nie będzie tego pamiętała. Zwłaszcza, że to nie ona wyśle do niego wiadomość tylko jej wykładowca, bo ona nie będzie w stanie!

Kiedy 4310 odcinek "Na Wspólnej" w TVN?

Odcinek 4310 "Na Wspólnej" będzie miał premierę w środę, 11 listopada 2026 r., o godz. 20.15 w TVN.

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Na Wspólnej. Nowa czołówka od września! Będą zmiany w obsadzie