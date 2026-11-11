M jak miłość, odcinek 1957: Rozpaczliwy telefon Anity do matki! Nie będzie miała już siły walczyć o dziecko - ZWIASTUN

Anita będzie mieć już dość przygotowań do upragnionej ciąży w 1957 odcinku „M jak miłość”!

W 1957 odcinku „M jak miłość” Anna skontaktuje się ze swoją córką, która wiąż będzie robić wszystko, aby zajść w upragnioną ciążę z Kamilem. Tym bardziej, że matka złapie ją akurat w trakcie ćwiczeń, których Anita już powoli także zacznie mieć dość.

- Cześć kochanie. Nie przeszkadzam? – spyta Anna.

- Nie, wiesz mogę sobie zrobić przerwę od tych morderczych ćwiczeń. Wykończą mnie po prostu – przyzna Anita.

Szczególnie, że w 1957 odcinku „M jak miłość” będą one jednym z czynników, które będą miały ułatwić jej zajście w ciążę. Tyle tylko, że poza utratą wagi, nie przyniosą one pożądanych skutków.

- A poza tym co u ciebie? – spyta ją matka.

- A poza tym, po staremu. Nie wiem, no staram się być w formie. Zdrowo jem. Ćwiczę. Zgubiłam kolejny kilogram i... No nieważne. A powiedz mi jak praca nad książką? – szybko zmieni temat Laskowska.

Laskowska powie matce o swoim dramacie w 1957 odcinku „M jak miłość”!

Ale w 1957 odcinku „M jak miłość” Lerman szybko zorientuje się, że córka coś przed nią ukrywa i pociągnie ją za język. Wówczas Anita w końcu otworzy się przed matką i opowie jej o swoim dramacie.

- Anitko, co się dzieje? – spyta ją Lerman.

- Nic. Właśnie o to chodzi mamo, że nic. Robię wszystko. Biorę te leki i nic – pożali jej się Laskowska.

Oczywiście, w 1957 odcinku „M jak miłość” Anna od razu zacznie pocieszać swoją córkę i zapewniać ją, że w końcu uda się spełnić jej marzenie. Jednak Anita nie będzie mieć już więcej siły, aby na to czekać, bo już to wszystko będzie ją sporo kosztować. A to będzie dopiero początek…

- Kochanie, przecież to dopiero początek. Na pewno w końcu wam się uda – spróbuje pocieszyć ją matka.

- Dzisiaj znowu mówię sprawdzam. Boże mamo, ja już tyle razy się rozczarowałam, że ja naprawdę nie mam siły na kolejną porażkę. Ale nic, no nadzieja umiera ostatnia – przyzna Anita.

Anita nie zajdzie w ciążę w 1957 odcinku „M jak miłość”, a Magda tak!

Wszystko przez to, że w 1957 odcinku „M jak miłość” Anicie po raz kolejny nie uda się zajść w ciążę. W zupełnym przeciwieństwie do Magdy (Anna Mucha), która razem z Andrzejem (Krystian Wieczorek) będzie spodziewać się dziecka i to bez planowania. Budzyńscy pochwalą się radosną nowiną swoim przyjaciołom, czym już dobiją Laskowską.

Do tego stopnia, że w 1957 odcinku „M jak miłość” ukochana Kamila już naprawdę nie wytrzyma i postanowi odejść, bo nie będzie mogła patrzeć na radość Budzyńskich, która tylko będzie przypominać jej o jej dramacie i kolejnych porażkach…

Kiedy 1957 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1957 "M jak miłość" będzie emitowany w poniedziałek, 16 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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