Na Wspólnej, odcinek 4253: Marcelina i Smolny zdobędą dowód, że Sandra to oszustka. Nie przewidzą jednego - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4253 - wtorek, 28.07.2026, o godz. 20.15 w TVN

Smolny i Marcelina w 4253 odcinku "Na Wspólnej" będą mieli tylko jeden cel - udowodnić, że Sandra jest oszustką, że w aferę z handlem lewymi dyplomami na uczelni w Poznaniu jest zamieszany także Andrzej Brzozowski (Tomasz Schimscheiner). Ale ich dziennikarskie śledztwo wymknie się spod kontroli przez podłą intrygę Sandry! Przez nią Krzysztof i żona Gwiazdy wpadną w jeszcze większe tarapaty. Znajdą się w samym centrum skandalu.

Sukces prowokacji Marceliny w 4253 odcinku "Na Wspólnej"! Kolejna intryga Sandry

A zacznie się od tego, że Smolny odda Marcelinie w redakcji spinkę, którą zgubiła podczas ich wyjazdu do Poznania. To nie umknie uwadze wścibskiej Sandrze, która będzie miała okazję uknuć kolejny podstęp przeciwko Krzysztofowi.

Kiedy nadejdzie dzień prowokacji i w 4253 odcinku "Na Wspólnej" Marcelina spotka się w sprawie zakupy dyplomu magistra z oszustem, niejakim Janem Rybą, Smolny będzie ich obserwował z ukrycia Nagra jak Gwiazdowa mu zapłaci i wyciągnie od Ryby nazwiska osób, które kupiły lewy dyplom. Będzie wśród tych nazwisk także Sandra Smoczyńska!

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Sandra posunie się do kradzieży w 4253 odcinku "Na Wspólnej"! Tak wrobi Smolnego i Marcelinę w romans

W tym czasie w 4253 odcinku "Na Wspólnej" Sandra ukradnie z biurka Marceliny spinkę i pójdzie do Basi, by udowodnić jej, że Krzysztof zdradza ją z Gwiazdową. Czy Basia uwierzy? Niestety tak! Będzie to dla niej wystarczający dowód, że Smolny ma romans z Marceliną. Szczególnie, że zjawi się u niej także Gwiazda, który będzie przekonany o romansie żony i Krzysztofa. Zdradzona Basia w finale 4253 odcinka "Na Wspólnej" wyrzuci Smolnego z mieszkania! Nie pozwoli mu wyjaśnić, co tak naprawdę łączy go z Marceliną.

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