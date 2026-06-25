Na Wspólnej, odcinek 4241: Trudny powrót Julki do domu po przedawkowaniu! Będzie musiała poddać się testom i wytłumaczyć się Igorowi i Ance - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4241 - wtorek, 7.07.2026, o godz. 20.15 w TVN

W 4241 odcinku "Na Wspólnej" Julka wciąż będzie w bardzo złym stanie po kradzieży pieniędzy ojcu i zażyciu narkotyków w kanciapie Leona (Borys Otawa). Wszystko przez to, że tym razem Nowakówna naprawdę przesadzi i pod nieobecność chłopaka, który akurat będzie grał koncert pod Warszawą, zażyje taką ilość, że w końcu przedawkuje i przestanie być sobą.

Do tego stopnia, że obrazi Ewę (Ewa Gawryluk), gdy ta zacznie się o nią martwić tuż po tym, jak wnuczka nie wróci ze szkoły, a także zacznie bełkotać w rozmowie z Leonem. Wówczas chłopak od razu domyśli się, co jest grane, przerwie swój koncert i wróci do ledwo żywej Julki, do której już nawet zechce wezwać pogotowie. Ale ostatecznie w 4241 odcinku "Na Wspólnej" postanowi przy niej czuwać.

Julka wróci do żywych po przedawkowaniu w 4241 odcinku "Na Wspólnej"!

Tyle tylko, że w 4241 odcinku "Na Wspólnej" jej najbliżsi nie będą tego świadomi, a po jej rozmowie z babcią zaczną już odchodzić od zmysłów. Zwłaszcza, że tuż po tym kontakt się urwie, a Nowakówna nie wróci do domu na noc. Wówczas Igor zechce już nawet zgłosić zaginięcie córki na policję, ale w ostatniej chwili otrzyma z jej telefonu uspokajającego SMS-a, którego najpewniej wyśle Leon, bo Julka jeszcze nie będzie w stanie.

Ale ostatecznie w 4241 odcinku "Na Wspólnej" jej stan w końcu się unormuje, a Julka wróci do żywych. Jednak Leon będzie miał już tego serdecznie dość i postawi dziewczynie ultimatum, że jeśli nie przestanie brać narkotyków, to już naprawdę się rozstaną. A to dla Nowakównej będzie dopiero początek, bo po powrocie do domu wcale nie będzie lepiej!

Tak Igor powita córkę w domu w 4241 odcinku "Na Wspólnej"!

Wszystko przez to, że już na wstępie w 4241 odcinku "Na Wspólnej" Igor przywita córkę testami na obecność już nie tylko alkoholu po jej ostatniej akcji, ale i narkotyków. Tym bardziej, że w końcu sam będzie podejrzewać, że za ostatnie zachowanie córki mogą odpowiadać silniejsze używki i postanowi to sprawdzić.

Oczywiście, w 4241 odcinku "Na Wspólnej" Julka najpewniej nie będzie zachwycona takim stanem rzeczy, jednak nie będzie mieć wyboru i zgodzi się wykonać test. Ale możliwe, że po takim czasie wyjdzie on już negatywnie, na co wskazuje także wymowne ZDJĘCIE z odcinka.

Tym bardziej, że przecież córka Igora zażyje narkotyki zeszłego wieczoru, a wróci do domu dopiero następnego dnia, gdy jej stan już wróci do normy. Jednak mimo tego nie ominą jej tłumaczenia przed ojcem i Anką (Sonia Mietielica), a także dalsza kontrola ze strony Nowaka! Tyle tylko, że Nowakówna znów go wykiwa...

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