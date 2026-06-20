Na Wspólnej, odcinek 4237: Leon zerwie z Julką! Po tym już nie wytrzyma

"Na Wspólnej" odcinek 4237 - wtorek, 30.06.2026, o godz. 20.15 w TVN

W 4237 odcinku "Na Wspólnej" Leon spotka się z Julką, gdy dowie się o jej widzeniu z Kosmą i tym, ze dziewczyna próbowała wyciągnąć od niego narkotyki tuż po tym, gdy on jej odmówił. Wówczas do chłopaka dojdzie, że dziewczyna się uzależniła i zacznie mieć ogromne wyrzuty sumienia, że to on jako pierwszy podał jej prochy. Zwłaszcza, że wtedy dojdzie do niego, że 16-latka jest jeszcze po prostu niedojrzała, co równie szybko mu zademonstruje.

Wszystko przez to, że w 4237 odcinku "Na Wspólnej" nastolatka zareaguje na słowa chłopaka agresją i urządzi mu karczemną awanturę. To sprawi, że Leon już w końcu nie wytrzyma z dziewczyną i postanowi z nią zerwać tuż po tym, gdy jako pierwszy poda jej narkotyki, wpędzi w nałóg, a na dodatek spędzi z nią jej pierwszy raz.

Rozpacz Julki po rozstaniu z Leonem w 4237 odcinku "Na Wspólnej"!

Nic dziwnego, że w 4237 odcinku "Na Wspólnej" Julka wróci do domu cała zapłakana, bo naprawdę dużo zrobi dla tej relacji, a Leon tak ja potraktuje. Nowakówna zaleje się łzami, a Anka (Sonia Mietielica) z Ewą (Ewa Gawryluk) zaczną próbować ją uspokoić, bo dziewczyna wpadnie już w naprawdę głęboką histerię. Ale najpewniej nie powie im prawdy, czemu tak naprawdę się rozstali. Mimo, że Igora (Jakub Wesołowski) nie będzie w domu, bo będzie na delegacji.

Jednak w 4237 odcinku "Na Wspólnej" żadne z nich nie będzie mieć pojęcia, że Julka bierze narkotyki, od których z resztą się uzależniła. Tym bardziej, że dziewczyna już podniosła srogą karę za swoje pierwsze upicie, więc co dopiero byłoby w przypadku prochów! Dlatego to przed nimi ukryje, przez co kobiety będą jej tak chętne do pomocy. Mimo tego, co chwilę wcześniej Julka zrobi Ance, aby wybielić się przed ojcem!

Tak Nowakówna przechytrzy wszystkich w 4239 odcinku "Na Wspólnej"!

Ale tuż po jego powrocie w 4239 odcinku "Na Wspólnej" relacje znów się zaognią. Ale tym razem już między Julką, a Igorem, między którymi dojdzie do konfliktu. Do tego stopnia, że dziewczyna w końcu pogodzi się z Leonem i dostanie klucze do jego kanciapy, gdzie potajemnie umówi się z dilerem, bo nie zrezygnuje z prochów.

Czy zatem w 4239 odcinku "Na Wspólnej" Leon pożałuje swojej decyzji o powrocie do Julki i znów z nią zerwie? Czy Nowakówna zostanie już definitywnie sama? A może znów się wywinie? Przekonamy się już w kolejnych odcinkach!

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