Ania z M jak miłość nagle zniknęła z ekranów i zaskoczyła zmianą wyglądu. Tak dziś wygląda życie Gabrieli Świerczyńskiej - ZDJĘCIA

Co się stało z Anią Wojciechowską z "M jak miłość", córką Marty i Andrzeja?

Od zniknięcia Ani Wojciechowskiej z "M jak miłość" minęło już ponad dwa lata. Na początku 2024 roku córka Marty rozpoczęła studia i wyprowadziła się do mieszkania w Warszawie, które wynajęła z przyjaciółmi i przez długi czas nie było wiadomo, co się z nią dzieje. W rodzinie Mostowiaków o niej zapomnieli. Nawet Andrzej Budzyński nie interesuje się losem Ani, którą wychował jak własne dziecko.

Zupełnie odmieniona Ania ostatni pojawiła się jako gość na ślubie Marty i Jacka (Robert Gonera) w 1836 odcinku "M jak miłość", który został wyemitowany 16.12.2024. Wśród fanów serialu pojawiła się plotka o ciąży Ani, o tym, że aktorka właśnie dlatego odeszła z "M jak miłość" i bardzo przykre komentarze.

Wreszcie Gabriela Świerczyńska na Instagramie zabrała głos. Zaprzeczyła, że jest w ciąży, ale nie wracała już do powodu odejścia z obsady. A tak naprawdę Świerczyńska wyjechała na studia po maturze zdecydowała się na wyjazd z Polski na studia do Holandii, dostała się na Uniwersytet Maastricht.

Po emisji ostatniego odcinka "M jak miłość" z udziałem Ani, widzowie nie poznali odpowiedzi na pytanie, dlaczego nie utrzymuje kontaktu z Martą. Nie wiadomo też jak Ania radzi sobie na studiach, co się dzieje teraz w jej życiu. Zupełnie jakby Ania zapadła się pod ziemię, przestała istnieć dla Andrzeja i babci Barbary (Teresa Lipowska).

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Gabriela Świerczyńska zniknęła z ekranów i już nie będzie aktorką?

Jak teraz wygląda życie Gabrieli Świerczyńskiej, która skończyła już 21 lat i od odejścia z "M jak miłość" nie zagrała w żadnym innym serialu? Dwa lata temu w "Pytaniu na śniadanie" ujawniła, że nie wie, czy nie wróci do aktorstwa, ale chciała się skupić na studiach w Holandii. Ostatni rok upłynął jej na nauce i podróżach po najpiękniejszych miastach w Europie.

Niedawno ekranowa Ania z "M jak miłość" zamieściła post na Intagramie, w którym pokazała kolejną zmianę wyglądu. Często bowiem eksperymentuje z fryzurami i kolorem włosów. Nie jednak nie wskazuje na powrót Świerczyńskiej do "M jak miłość". Po wyjeździe Marty do Włoch i odejściu z obsady Dominiki Ostałowskiej, Ania nie ma już do kogo wracać.

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