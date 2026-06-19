Na Wspólnej, odcinek 4242: Igor zacznie kontrolować Julkę! Tak oszuka ojca - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4242 - środa, 8.07.2026, o godz. 20.15 w TVN

W 4242 odcinku "Na Wspólnej" Igor postanowi w końcu na poważnie wziąć się za swoją córkę. Zwłaszcza, gdy ta nagle zniknie, a on od wieczora do następnego dnia nie będzie miał z nią kontaktu, bo 16-latka przedawkuje narkotyki i o mało nie przepłaci tego życiem. Szczególnie, że weźmie je jeszcze pod nieobecność Leona (Borys Otawa) w jego kanciapie, co będzie mogło skończyć się tragicznie. Ale na szczęście do najgorszego nie dojdzie.

Jednak to w 4242 odcinku "Na Wspólnej" nie ujdzie Julce na sucho. Tym bardziej, że już wcześniej naskoczy na Ankę (Sonia Mietielica), następnie pokłóci się z nim samym, aż w końcu obrazi i babcię, a na dodatek zniknie i zerwie kontakt, czym tak zaniepokoi Igora, że już będzie chciał zgłosić jej zaginięcie na policji. Ale w ostatniej chwili otrzyma z telefonu córki uspokajającego SMS-a, aż w końcu raczy się i zjawić w domu, gdyż już dojdzie do siebie.

Tak Julka wymknie się Igorowi w 4242 odcinku "Na Wspólnej"!

Już w 4241 odcinku "Na Wspólnej" Igor wymusi na Julce wykonanie testu na alkohol, po jej wcześniejszym wybryku i narkotyki. Tyle tylko, że minie już trochę czasu, odkąd Julka zdąży je zażyć, więc najpewniej wynik wyjdzie negatywny. Przynajmniej na taki scenariusz wskazuje ZDJĘCIE z 4242 odcinka, na którym widać szczęśliwą Nowakówną. Jednak rozmowa o jej zniknięciu i tak jej nie ominie i 16-latka będzie musiała się słono tłumaczyć przed Anką i Igorem.

Ale w 4242 odcinku "Na Wspólnej" Nowak tak łatwo nie odpuści córce i postanowi zacząć ją sprawdzać. Igor zdecyduje się wozić córkę do szkoły, aby mieć pewność, że do niej idzie, a przy okazji zacząć nieco ją kontrolować. Jednak po lekcjach nie będzie po nią wracał, przez co Julka wykorzysta to, aby znów wymknąć się do Leona.

Nowak skonfrontuje się z córką w 4242 odcinku "Na Wspólnej"!

Tyle tylko, że po ostatniej akcji Leon w 4242 odcinku "Na Wspólnej" zażąda od niej zwrotu kluczy do swojej kanciapy, aby dać jej wyraźny sygnał, że już jej nie ufa. Jednak to wcale nie będzie koniec kłopotów Julki, bo po powrocie do domu będzie musiała znów skonfrontować się z niezadowolonym ojcem.

Aż w końcu w nocy w 4242 odcinku "Na Wspólnej" dopadnie ją silny głód narkotykowy. Do tego stopnia, że zacznie szukać dilera. Czy znów wymknie się po nie z domu? Czy Igor wreszcie dowie się, że jego córka bierze narkotyki? Przekonamy się w kolejnych odcinkach!

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