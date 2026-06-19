Na Wspólnej, odcinek 4240: Julka okradnie Igora! Weźmie narkotyki i tak skończy - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4240 - poniedziałek, 6.07.2026, o godz. 20.15 w TVN

W 4240 odcinku "Na Wspólnej" Julka postanowi załagodzić sytuację w domu po swoim ostatnim konflikcie z ojcem, do którego dojdzie po jej rozstaniu z Leonem i powrocie jej ojca z delegacji. Tym bardziej, że Nowakównej już uda się pogodzić z chłopakiem, przez co odzyska dostęp do miejsca, w którym na spokojnie znów będzie mogla przyjmować narkotyki. Tyle tylko, że jeszcze będzie potrzebować na nie funduszy.

I stąd w 4240 odcinku "Na Wspólnej" Nowakówna uda przed Igorem wzorową córkę, aby móc potajemnie go okraść. Tym bardziej, że przecież ojciec sam nie da jej pieniędzy na narkotyki, w związku z czym nastolatka posunie się do oszustwa.

Julka zaszyje się w kanciapie Leona w 4240 odcinku "Na Wspólnej"!

W 4240 odcinku "Na Wspólnej" tuż po lekcjach Julka uda się do kanciapy Leona, gdzie chłopaka akurat nie będzie, bo znów będzie grał koncert pod Warszawą. Oczywiście, Nowakówna będzie tego doskonale świadoma, bo nie bez powodu wybierze to miejsce, w którym na spokojnie będzie mogła przyjąć narkotyki.

Tyle tylko, że w 4240 odcinku "Na Wspólnej" córka Igora nie zawiadomi nikogo, gdzie jest, w związku z czym Ewa (Ewa Gawryluk) zacznie się o nią martwić. Szczególnie, ze przecież dopiero co będzie widzieć ją w naprawdę opłakanym stanie po rozstaniu z Leonem, gdzie będzie musiała ją pocieszać, a teraz jej wnuczka nagle zniknie.

Córka Igora przedawkuje narkotyki w 4240 odcinku "Na Wspólnej"!

W 4240 odcinku "Na Wspólnej" zaniepokojonej babci w końcu uda dodzwonić się do Julki, ale rozmowa z wnuczką wcale jej nie uspokoi. Wszystko przez to, że po przyjęciu narkotyków 16-latka niespodziewanie zacznie ją obrażać. A w rozmowie z Leonem już zacznie bełkotać. Wówczas chłopak od razu zorientuje się, co jest grane, przerwie swój koncert i wróci do kanciapy, gdzie zastanie dziewczynę w już bardzo złym stanie.

Do tego stopnia, że w 4240 odcinku "Na Wspólnej" Leon już będzie chciał dzwonić na pogotowie, bo tym razem Julka naprawdę już przegnie i przedawkuje. A co gorsza, jej stan wcale nie będzie się poprawiał. Oczywiście, chłopak nie zostawi jej bez pomocy i zrobi wszystko, aby jej pomóc.

Łącznie z postawieniem dziewczynie ultimatum, że jeśli nie przestanie brać, to on już definitywnie zakończy ich związek. Czy wpłynie tym na uzależnioną już dziewczynę? Zwłaszcza, że raz jej już przebaczy, w związku z czym 16-latka będzie mogła zaryzykować. Czy się na to zdecyduje? Przekonamy się już w kolejnych odcinkach!

15

Ta para z "Na Wspólnej" nigdy się nie rozstanie. Aktor wymusił to na twórcach | WYWIAD