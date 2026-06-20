Na Wspólnej, odcinek 4236: Uzależniona Julka wróci do Kosmy! Już nie pozna swojej byłej dziewczyny - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4236 - poniedziałek, 29.06.2026, o godz. 20.15 w TVN

W 4236 odcinku "Na Wspólnej" Igor wyjedzie służbowo, a Julka zacznie odgrywać rolę przykładnej córki. Ale oczywiście tylko na pokaz. Nowakówna obieca poprawę, jednak jak tylko nadarzy się okazja, to podstępem wyłudzi pieniądze od Anki, aby mieć je na narkotyki.

W 4236 odcinku "Na Wspólnej" dziewczyna najpierw zacznie ich szukać w kanciapie Leona, ale gdy ukochany odmówi podania jej kolejnej dawki, to uzależniona Julka postanowi zdobyć je w inny sposób. I w tym celu skontaktuje się ze swoim byłym chłopakiem, a prywatnie dilerem, przez którego w ogóle poznała artystę, gdy właśnie kupował od niego towar.

Julka zechce kupić narkotyki od Kosmy w 4236 odcinku "Na Wspólnej"!

W 4236 odcinku "Na Wspólnej" Julka spotka się z Kosmą i otwarcie spyta go o narkotyki, czym mocno go zszokuje. Tym bardziej, że sam długo ukrywał przed nią, że handluje, bo wiedział, że w przeciwnym razie mogłaby nie chcieć z nim być, gdyby wiedziała, że jest dilerem. A teraz sama do niego przyjdzie i wyskoczy z tym tematem, jak gdyby nic.

- Handlujesz jeszcze tapsami? - spyta go Julka.

W 4236 odcinku "Na Wspólnej" Kosma od razu domyśli się, że to wpływ Leona tak podziałał na Julkę, ale oczywiście dziewczyna go nie wsypie. Nowakówna okłamie swojego byłego chłopaka, bo będzie jej zależało wyłącznie na tym, aby w końcu dostać prochy.

- Julka, co on z tobą zrobił? - zdziwi się Kosma.

- Nic, tylko chce wyluzować - oświadczy mu była dziewczyna.

Leon dowie się o spotkaniu Julki i Kosmy w 4237 odcinku "Na Wspólnej"!

Ale czy w 4236 odcinku "Na Wspólnej" Kosma je jej sprzeda? Wiele wskazuje na to, że nie, bo Leon dowie się o tym, że Julka próbowała wyciągnąć od swojego byłego chłopaka, a jego dilera narkotyki i otwarcie jej to wytknie. A sam zacznie żałować, że w ogóle pierwszy raz je jej podał.

Zwłaszcza, gdy w 4237 odcinku "Na Wspólnej" zrozumie, jak bardzo Julka jest jeszcze niedojrzała. Szczególnie, gdy zareaguje na wszystko agresją i urządzi mu o to karczemną awanturę, nie zdając sobie sprawy, że wpadła w uzależnienie...

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