Na Wspólnej, odcinek 4090: Dex w końcu dowie się o działalności Matyldy! Nie powie jej o zdradzie z Lidią - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4090 - wtorek, 30.09.2025, o godz. 20.15 w TVN

W 4090 odcinku "Na Wspólnej" Matylda zdecyduje się pójść na imprezę przebieraną w stroju Maty Hari! I choć ukochana Dexa będzie pełna obaw, gdyż zda sobie sprawę, że w czarnej peruce i odważnej sukience będzie przypominać siebie z streamów dla dorosłych, to jednak ostatecznie ulegnie namowom Uli i Ali, które ją tak wystylizują i postanowi tak pójść, co niestety nie skończy się dobrze...

A to dlatego, że w 4090 odcinku "Na Wspólnej" na ulicy Matyldę rozpozna jeden z jej wielbicieli, przez co jej sekret w końcu wyjdzie na jaw, a Dex wszystkiego się dowie i dozna szoku! I to nie tylko przez to, iż będzie zszokowany zachowaniem swojej ukochanej, ale także tym, że o niczym mu nie powie!

Dex będzie oczekiwał od Matyldy szczerości, ale sam nie będzie nią grzeszył w 4091 odcinku "Na Wspólnej"!

I w 4091 odcinku "Na Wspólnej" wścieknie się i na Kubę (Kacper Łukasiewicz), gdy odkryje, że i on wszystko wiedział, a ten w odpowiedzi poradzi mu, aby szczerze porozmawiał ze swoją partnerką. Tym bardziej, iż przecież doskonale będzie znał powody Matyldy, o których dziewczyna w końcu i sama powie swojemu ukochanemu.

Jednak w 4091 odcinku "Na Wspólnej" Dex będzie miał do niej żal, że wcześniej nie podzieliła się z nim swoimi problemami, związanymi z kosztami leczenia matki. Wolski da ukochanej jasno do zrozumienia, że oczekuje od niej szczerości, jednak sam nie będzie nią grzeszył, gdyż nie przyzna się swojej dziewczynie do zdrady z anestezjolog Lidią. A co gorsza, na tym nie poprzestanie!

Oszukany Wolski pocieszy się w ramionach doktor Górskiej w 4092 odcinku "Na Wspólnej"!

Wszystko przez to, że już w 4092 odcinku "Na Wspólnej" znów poleci do doktor Górskiej! I to akurat w momencie, gdy Matylda zaplanuje ich wspólny wieczór! Jednak odbije się od ściany, gdyż nie dość, ze Wolskiego nie będzie w mieszkaniu, to jeszcze nie będzie z nim kontaktu, gdyż nie będzie odbierał od niej żadnych telefonów!

I to sprawi, że w 4092 odcinku "Na Wspólnej" Matylda zacznie się o niego na poważnie martwić. Ale zupełnie niepotrzebnie, gdyż w tym czasie on będzie bawił się w najlepsze w łóżku z Lidią. Jednak nie zapomni przy tym i o swojej ukochanej, której w ramach przeprosin postanowi pomóc finansowo spłacić jej dług, sprzedając swój telefon i tablet, aby dłużej nie musiała występować na kamerkach dla dorosłych. Choć do romansu wciąż jej się nie przyzna!