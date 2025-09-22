Na Wspólnej, odcinek 4086: Poród u Brzozowskich! Nie tylko ciężarna Ada będzie rodzić - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4086 - wtorek, 23.09.2025, o godz. 20.15 w TVN

W 4086 odcinku "Na Wspólnej" Krzysztof od samego rana będzie dochodził do siebie po mocno zakrapianych urodzinach w klubie. Tyle tylko, że on chociaż wróci do domu w przeciwieństwie do męża i ojca ciężarnej Ady, którzy nie dość, że nie pojawią się w swoich mieszkaniach, to jeszcze nie będą odbierać telefonów, przez co nie będzie z nimi żadnego kontaktu.

I z tego względu w 4086 odcinku "Na Wspólnej" ciężarna Ada zjawi się w mieszkaniu Smolnych, licząc na to, że tam ich spotka, ale niestety nic bardziej mylnego. I choć Krzysztof będzie miał przypuszczenia, co mogło stać się z Danielem, do którego przystawiała się jedna z pracownic (Klaudia Kulinicz), to jednak nie zdradzi go przed żoną i nieco odetchnie z ulgą, gdy dowie się, że nie ma i Baliszewskiego! Ale jego córka wręcz przeciwnie!

- Czy w tej rodzinie nikt nie odbiera telefonów? Jest u was Daniel? - spyta Ada.

- Nie. A co się stało? - dopytają ją teściowie.

- Nie wrócił na noc do domu i nie odbiera telefonu - poskarży się im synowa.

- A czekaj, mówiłeś, że byliście całą noc razem - wtrąci Basia.

- No byliśmy, ale potem on zniknął. Znaczy... No chodzi o to, że on ten lokal zmienił - zacznie mieszać się Krzysztof.

- Ale co? Gdzieś poszedł z moim ojcem? On też nie odbiera telefonu - spyta Ada.

- No to jest możliwe, że razem zabalowali. No ale słuchaj, to jest niepoważne, żeby tyle czasu się nie odzywać - uzna Brzozowska.

- Twój ojciec w ogóle jest niepoważny. On to chyba przychodzi tylko młodość albo trzecią, piątą... - potwierdzi Smolny.

Ciężarna Ada zacznie rodzić w 4086 odcinku "Na Wspólnej"!

A wszystko przez to, że w tym momencie w 4086 odcinku "Na Wspólnej" ciężarna Ada zacznie rodzić, w związku z czym Basia zawiezie ją do szpitala, gdyż Krzysztof nie będzie w stanie. Ale oczywiście zaoferuje swoją pomoc.

- Przepraszam, nie chciałem. Rodzisz, Basia ona rodzi! No to ja was zawiozę - zaoferuje Krzysztof.

- Nie, siedź, ty na pewno nie będzie prowadził - powie stanowczo Basia, po czym zwróci się do synowej - Chodź!

Chwilę później w 4086 odcinku "Na Wspólnej" Ada i Basia już będą w szpitalu, gdzie odnajdzie się pierwsza zguba, którą będzie Daniel. I wówczas stanie się jasne, gdzie Brzozowski był całą noc, gdyż wyjdzie z sali z nogą w gipsie, na założenie którego będzie czekał właśnie tyle czasu! Ale wówczas na miejscu zjawi się nie tylko on, ale także i Baliszewski ze Smolnym, z którym wcześniej skontaktuje się Adrian i powie, że nie może chodzić!

Baliszewski też będzie rodził w 4086 odcinku "Na Wspólnej"!

Następnie w 4086 odcinku "Na Wspólnej" dołączy do nich i lekarka, która zabierze ciężarną Adę na porodówkę, a panom przyjdzie jeszcze chwilę poczekać. Ale po niej wróci ona i po Baliszewskiego, który pojedzie na rentgen i Brzozowskiego, któremu będzie trzeba jeszcze podać zastrzyk.

I choć w 4086 odcinku "Na Wspólnej" sprawa Daniela będzie już załatwiona, to jednak Adriana nie, gdyż okaże się, że i on będzie musiał rodzić tak samo jak córka! A wszystko przez kamień na nerce!

- Będziemy rodzić... Kamień w lewej nerce. Musi pan go urodzić - oświadczy lekarka.

- Dlaczego muszę? - spyta Adrian.

- Bo alternatywą jest wprowadzenie aparatu laserowego przez cewkę moczową i rozbicie tego kamienia na drobne cząsteczki - wyjaśni mu pani doktor.

- Ale w zasadzie wiesz, jak to się nazywa? To się nazywa poród rodzinny. Bardzo wzruszająca sprawa - spróbuje pocieszyć go rozbawiona Basia.

- Idź szybko, bo musisz urodzić zanim zostaniesz dziadkiem - pójdzie za nią Krzysztof.