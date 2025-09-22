Na Wspólnej, odcinek 4085: Dramatyczny finał urodzin Smolnego! Dojdzie do makabrycznego wypadku - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4085 - poniedziałek, 22.09.2025, o godz. 20.15 w TVN

W 4085 odcinku "Na Wspólnej" Krzysztof będzie obchodził urodziny, a Basia już się postara, aby tego dnia dobrze się bawił i zapamiętał je do końca życia. I faktycznie tak się stanie, jednak nie w takim sensie, jakim oczekiwałaby Brzozowska, która po powitaniu męża ciastkiem, zorganizuje jego porwanie przez Artura (Janusz Chabior), Tymona (Łukasz Wójcik) i Daniela, co początkowo sprawi wrażenie służbowego spotkania, organizowanego rzekomo przez Gwiazdę (Zbigniew Suszyński), ale gdy dotrą na miejsce to wszystko się wyda!

A wszystko przez to, że tam w 4085 odcinku "Na Wspólnej" dołączy do nich jeszcze Kuba (Kacper Łukasiewicz), a sam klub nie będzie zwiastował służbowego spotkania, przez co prawda wyjdzie na jaw. Ale oczywiście Krzysztof się na nich nie pogniewa za ten podstęp. A wręcz przeciwnie, gdyż sam zaprosi wszystkich do środka!

Pracownica klubu zainteresuje się Danielem w 4085 odcinku "Na Wspólnej"!

Tyle tylko, że w 4085 odcinku "Na Wspólnej" Krzysztof, Artur, Tymon, Daniel i Kuba nie będą tam sami, gdyż od razu doczepi się także jedna z pracownic (Klaudia Kulinicz), która zagnie parol na starszego Brzozowskiego. I choć początkowo wszyscy przejdą obok tego bokiem, to jednak, gdy dołączy do nich i Adrian, to żarty się skończą, gdyż Baliszewski tak ochrzani swojego zięcia, że ten natychmiast zainteresuje się swoją ciężarną żoną Adą (Nikola Czarniecka).

Ale w 4085 odcinku "Na Wspólnej" i pracownica mu nie odpuści i od razu za nim poleci, gdy Daniel wyjdzie zadzwonić do ukochanej. I tym już wyprowadzi go z równowagi. Do tego stopnia, że niestety przez jego nieuwagę dojdzie do wypadku...

- Hej, chyba nie zamierzasz już wyjść. Impreza się dopiero rozkręca - spróbuje zatrzymać go dziewczyna.

- Posłuchaj, wiem, że ty tu pracujesz, ale znajdź sobie inny obiekt zainteresowań. Naprawdę, błagam - poprosi ją Daniel, ale ona tak łatwo nie zrezygnuje - Oj, widzę, że teściu cię naprawdę zdenerwował. Ale po co ty się tym tak przejmujesz, co? Przecież mamy prawo się trochę zabawić.

Wkurzony i nieuważny Brzozowski złamie nogę w 4085 odcinku "Na Wspólnej"!

W tym momencie w 4085 odcinku "Na Wspólnej" Daniel zacznie zwijać się z bólu, czym dziewczyna już naprawdę się przejmie. Tym bardziej, że Brzozowski nie będzie w stanie ustać na nogach, przez co zacznie mieć wyrzuty sumienia. I oczywiście, tak go nie zostawi, ale już naprawdę postanowi mu pomóc i to nawet kosztem pracy, z powodu której wcześniej go podrywała!

- Ała! - krzyknie Daniel.

- Co jest? - zaniepokoi się dziewczyna.

- Nie wiem, coś mi chlupnęło - przyzna Brzozowski.

- Możesz wstać? - spyta pracownica, po czym sama mu w tym pomoże, ale niestety chłopak w 4085 odcinku "Na Wspólnej" nie będzie w stanie ustać na nogach - Stary mnie wywali z roboty. Dobra, musisz jechać do szpitala. Ja dzwonię po taksówkę.