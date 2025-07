Na Wspólnej, odcinek 4065: Ślub Heleny i Sokoła w szpitalu! Tak po wypadku Wojtek będzie ratował uroczystość - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4065 - poniedziałek, 11.08.2025, o godz. 20.15 w TVN

W 4065 odcinku "Na Wspólnej" Wojtek zniszczy wieczór panieński Heleny, która natychmiast przerwie swoją zabawę i zjawi się w szpitalu, gdy dowie się, że na wieczorze kawalerskim Zbyszka doszło do wypadku, po którym jej ukochany zasłabł! Kopciowa czym prędzej przybiegnie do placówki wraz z Żanetą (Anna Guzik), ale mocno się rozczaruje, gdyż lekarze nie udzielą jej żadnych informacji o stanie zdrowia narzeczonego, bo formalnie jeszcze nie będzie jego żoną! Mimo iż następnego dnia będą mieli brać ślub, który w tej sytuacji jeszcze stanie pod dużym znakiem zapytania!

A wszystko przez to, że w 4065 odcinku "Na Wspólnej" okaże się, że Zbyszek został nie tylko unieruchomiony w szyi i nodze, ale także, że doznał wstrząśnienia mózgu! I w tym stanie lekarze absolutnie nie zgodzą się wypuścić go do domu, a co dopiero grzać do Urzędu Stanu Cywilnego i brać ślub, co także będzie kosztować wiele nerwów. Nie wspominając o tym, że Sokół nawet nie będzie w stanie się ruszać.

Wojtek uratuje ślub Heleny i Zbyszka w 4065 odcinku "Na Wspólnej"!

I to wszystko w 4065 odcinku "Na Wspólnej" aż doprowadzi Helenę do szału! I nic dziwnego, gdyż w tym momencie zda sobie sprawę, że będzie trzeba przenieść uroczystość, z czego wcale nie będzie zadowolona, o czym bezpośrednio przekona się Wojtek, na którego naskoczy matka Żanety! I przez to Szulc zacznie mieć jeszcze większe poczucie winy i wyrzuty sumienia, gdyż to przecież on wpadnie na pomysł wieczoru kawalerskiego w lesie, gdzie główną atrakcją będą strzały z karabinu pneumatycznego, co nie skończy się dobrze.

Ale oczywiście w 4065 odcinku "Na Wspólnej" Szulc tak tego nie zostawi i postanowi nieco odkupić swoje winy! Zdradzamy, że Wojtek najpierw zjawi się z kwiatami, aby przeprosić za wszystko Helenę, a następnie postanowi zrobić wszystko, aby jej ślub z Sokołem jednak się udał! I na szczęście, dzięki pomocy żony to mu się uda! Tyle tylko, że nie w Urzędzie Stanu Cywilnego, a w szpitalu!

Kopciowa i Sokół powiedzą sobie "tak" w szpitalu w 4065 odcinku "Na Wspólnej"!

W 4065 odcinku "Na Wspólnej" Szulcom uda się ściągnąć urzędniczkę z Urzędu Stanu Cywilnego do szpitala i przekonać ją, aby właśnie tam udzieliła ślubu Kopciowej i Sokołowi, który nie będzie w stanie dotrzeć na miejsce. Na szczęście, kobieta się nad nimi zlituje, tym bardziej, że pewnie zrobi jej się żal Wojtka, który do tego wszystkiego doprowadzi. I w tej sytuacji zgodzi się na przeniesienie uroczystości!

I w ten sposób w 4065 odcinku "Na Wspólnej" ślub Heleny i Zbyszka jednak się odbędzie, a Żaneta i Wojtek zadbają o każdy szczegół, aby państwo młodzi aż tak nie odczuli tego, że uroczystość odbędzie się w szpitalu! Tym bardziej, że dostarczą jeszcze panu młodemu marynarkę, a także zadbają o szampana i tort weselny, którzy młodzi wzniosą i skonsumują wspólnie ze swoimi najbliższymi - świadkami w osobach Żanety i Wojtka, ich dzieci - Mani (Zuzanna Kaszuba) i Ludzika (Gustaw Marczak), a także ich przyjaciela Włodka (Mieczysław Hryniewicz).