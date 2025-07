Na Wspólnej, odcinek 4061: Daria po upadku Tadeusza wyzna Kasi, że już do niego nie wróci - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4061 - poniedziałek, 4.08.2025, o godz. 20.15 w TVN

W 4061 odcinku "Na Wspólnej" Tadeusz kompletnie nie poradzi sobie po rozstaniu z Darią, którą w przeciwieństwie do niej naprawdę będzie kochał! Zakościelny zacznie topić swoje smutki w alkoholu, a przy tym nieźle narozrabia, przez co Darek będzie musiał go ratować. Na szczęście, Żbik opłaci szkody, wyrządzone przez brata, a Andrzej (Dariusz Niebudek) zabierze syna do domu, ale to wcale nie rozwiąże jego problemu.

A wręcz przeciwnie, gdyż zraniony Tadeusz nie przestanie pić, przez co Andrzej zacznie się o niego poważnie niepokoić. Tym bardziej, że w 4061 odcinku "Na Wspólnej" Daria nawet nie będzie chciała słyszeć o powrocie do niedojrzałego partnera, co tylko skomplikuje sprawę.

Daria nie zgodzi się wrócić do niedojrzałego Tadeusza w 4063 odcinku "Na Wspólnej"!

W 4061 odcinku "Na Wspólnej" Daria spotka się z Kasią i tylko jej wyzna, iż nie widzi już szans na powrót do Tadeusza. Szczególnie, że swoim dziecinnym zachowaniem tylko uświadomi ją w tym, że podjęła dobrą decyzję o rozstaniu z nim, gdyż w jej ocenie ich związek po prostu nie będzie miał żadnej przyszłości, bo będą mieć zupełnie inne podejście do życia.

I choć w 4061 odcinku "Na Wspólnej" Kasia pewnie nieco stanie w obronie brata swojego męża, to jednak Daria pozostanie nieugięta, czym mocno zszokuje Żbikową, której nie uda się na nią wpłynąć. I przez to koniec Dziedzicównej i Zakościelnego stanie się jeszcze bardziej faktem!

Odrzucony Zakościelny zacznie nowe życie w 4063 odcinku "Na Wspólnej"!

I Tadeusz będzie musiał się w końcu z tym pogodzić. A w 4063 odcinku "Na Wspólnej" pomoże mu w tym nie kto inny jak jego koleżanka ze studiów, Kalina (Katarzyna Gałązka), której załatwi pracę w kancelarii swojego ojca i przybranego brata!

Oczywiście, prawniczka będzie chciała mu się odwdzięczyć za okazaną pomoc i już w 4063 odcinku "Na Wspólnej" zacznie go przekonywać, aby wreszcie zapomniał o Darii i zaczął żyć na nowo! I to właśnie ona sprawi, że po raz pierwszy od ich rozstania na jego twarzy pojawi się uśmiech! Ale czy zostanie on na dobre, a Tadek postanowi związać się z Kaliną? Tego dowiemy się już niebawem!