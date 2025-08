Na Wspólnej, odcinek 4061: Andrzej dobije odrzuconego Tadeusza! Stanie po stronie Darii - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4061 - poniedziałek, 4.08.2025, o godz. 20.15 w TVN

W 4061 odcinku "Na Wspólnej" Tadeusz kompletnie się załamie po bolesnym rozstaniu z Darią. Młody Zakościelny zupełnie nie poradzi sobie z tym, że jego ukochana, którą przecież tak kochał, go zostawiła. Prawnik postanowi utopić swoje smutki w alkoholu, co niestety nie skończy się dobrze, gdyż po pijaku nieźle narozrabia!

I to nie tylko w lokalu, gdzie najpierw będzie wszystkim stawiał kolejki, a następnie dopuści się zniszczeń i obrazi ochroniarza, ale także i poza nim, gdyż wyśle do Dziedzicównej wiele nieprzyzwoitych wiadomości, o czym jednak wtedy w 4061 odcinku "Na Wspólnej" Darek i Andrzej, którzy ruszą mu na pomóc, jeszcze nie będą wiedzieli!

Ojciec Tadeusza zrozumie Darię w 4061 odcinku "Na Wspólnej"!

A to dlatego, że dopiero po fakcie w 4061 odcinku "Na Wspólnej" młody Zakościelny wyzna ojcu, co było powodem jego zachowania, za które obaj wspólnie z Darkiem będą musieli słono zapłacić.

- Ty? Co się z tobą dzieje, do diabła? - zdenerwuje się Andrzej.

- Kobieta, wyrwała mi serce. Widzisz? Krwawi - wyzna mu Tadeusz.

- Daria? - upewni się ojciec.

- Innej nie kocham - przyzna mu syn.

W tym momencie w 4061 odcinku "Na Wspólnej" Andrzej z góry założy, że to właśnie przez Tadka rozpadł się jego związek z Darią. Jednak do końca wcale nie będzie miał racji, gdyż Dziedzicówna także nie będzie fair wobec swojego ju byłego chłopaka. Ale tego Zakościelny nie będzie świadomy. A że jego syn także tego nie ujawni, to on jeszcze się od niego nasłucha!

- Do cholery jasnej. Co znowu narozrabiałeś? - spyta Andrzej.

- Czemu ja? Powinieneś mnie ostrzec przed psycholożką, żeby się z nią nie wiązać. One za dużo rozkminiają. Rozumiesz? - wytknie mu Tadeusz.

- Powinienem ostrzec ją przed tobą - oceni Zakościelny, po czym jeszcze go dobije - Słuchaj, cokolwiek się stało, musisz to naprawić. Daria to najlepsze, co ci się w życiu przytrafiło. Rozumiesz?

Dziedzicówna nie będzie chciała już wracać do Tadka w 4061 odcinku "Na Wspólnej"!

I tym w 4061 odcinku "Na Wspólnej" już kompletnie dobije Tadeusza, który już nic na to nie odpowie, bo ojciec zaprowadzi go do samochodu Darka, aby wrócił do domu, nieco wytrzeźwiał i wszystko sobie przemyślał. A przede wszystkim zastosował się do jego słów.

Jednak z tym w 4061 odcinku "Na Wspólnej" będzie trudno, gdyż swoim zachowaniem tylko utwierdzi Darię w tym, jak bardzo jest niedojrzały. I przez to Dziedzicówna nawet nie będzie chciała słyszeć o powrocie do niego, co szczerze przyzna Kasi (Julia Chatys). I nawet jej wstawiennictwo za młodym Zakościelnym tutaj nie pomoże!