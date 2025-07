Na Wspólnej, odcinek 4056: Taki będzie ostateczny finał sprawy Danki! Ola przekaże matce radosną nowinę - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4056 - czwartek, 24.07.2025, o godz. 20.15 w TVN

W 4056 odcinku "Na Wspólnej" Ola zjawi się w mieszkaniu rodziców z rewelacyjnymi wieściami! A to dlatego, że policji w końcu uda się zatrzymać i aresztować prawdziwą przemytniczkę narkotyków, która wcześniej na lotnisku wrobiła we wszystko Dankę, gdyż przestraszyła się odpowiedzialności na widok straży granicznej z psem tropiącym. I nic dziwnego, gdyż przecież przestępczyni od razu wiedziała, czym to się skończy. Tym bardziej, że czworonóg bez problemu wyczuł narkotyki, przez co Zimińską została niesłusznie oskarżona i zatrzymana w areszcie!

Ale na szczęście, dzięki wnikliwemu oku Rafała (Maciej Konopiński), który na nagraniu Teresy (Izabela Dąbrowska) dostrzeże moment przekazania przez kobietę pluszowego misia z amfetaminą Dance, a następnie przekonaniu prokuratora przez Czerskiego (Mariusz Zaniewski), Zimińskiej uda się opuścić areszt. Aż w końcu 4056 odcinku "Na Wspólnej" całkiem oczyścić się z zarzutów i wrócić do pracy!

Niewinna Danka zostanie odwieszona w pracy w 4056 odcinku "Na Wspólnej"!

A wszystko przez to, że w 4056 odcinku "Na Wspólnej" funkcjonariuszom uda się wreszcie zatrzymać właściwą kobietę, do czego też na pewno przyczyni się nagranie Bednarczukowej! A to dlatego, że dokładnie będzie na nim widać wizerunek przemytniczki, która chciała wrobić w niego niewinną Zimińską, przez co Danka nie tylko niesłusznie trafiła do aresztu, ale także została zawieszona w pracy! Tm bardziej, że sprawa dyrektorki szkoły szybko trafiła i do mediów!

Jednak w 4056 odcinku "Na Wspólnej" już wszystko w końcu się wyjaśni, a niewinna Danka będzie mogła w końcu w pełni wrócić nie tylko do normalnego życia, ale i pracy, gdzie wciąż będzie czekać na nią jej miejsce!

Radość Zimińskiej w 4056 odcinku "Na Wspólnej" nie potrwa długo!

I w 4056 odcinku "Na Wspólnej" szczęśliwa Danka będzie mogła świętować! Ale niestety radosne chwile nie potrwają długo, gdyż tylko do telefonu, który Marek odbierze z pracy! Jednak oczywiście Zimiński nie będzie chciał psuć świętowania żonie, dlatego o niczym jej nie powie. Tak samo jak o kłopotach Szymka (Ksawery Kamiński).

Ale już w 4057 odcinku Zimińska o wszystkim się dowie, przez co szybko będzie musiała wrócić do szarej rzeczywistości, która również nie będzie dla niej zbyt kolorowa. I niestety, która także pociągnie za sobą przykre konsekwencje...