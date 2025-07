Na Wspólnej, odcinek 4056: Anka do końca zwariuje! Założy Ewie podsłuch i kamerę - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"Na Wspólnej" odcinek 4056 - czwartek, 24.07.2025, o godz. 20.15 w TVN

Anka w 4056 odcinku "Na Wspólnej" zacznie się robić coraz bardziej niebezpieczna. Nie ma już wątpliwości, że ukochana Igora cierpi na psychiczne zaburzenia, że jest zdolna do wszystkiego. Nie wiadomo do czego się jeszcze posunie wobec ich syna Jasia! Od dawna przecież celowo krzywdzi własne dziecko. Czy prawda o chorobie Ani, psychozie w jaką wpadła po porodzie, wyjdzie na jaw na tyle szybko, że Igor i Ewa zdążą uratować przed nią Jasia?

Czy Anka z "Na Wspólnej" zabiła swoje pierwsze dziecko?

Póki co w "Na Wspólnej" nie wyjaśniło się, jak zmarło pierwsze dziecko Anki i jej męża Magnusa (Krzysztof Kowalski), czy Ania ma coś wspólnego z jego śmiercią. Wiele wskazuje na to, że tak... W jakiś sposób wyda się co Anka wyprawia z Jasiem? Nie cofnie się przed niczym, by tylko ona opiekowała się synem, ale czy będzie zdolna do tego, żeby zabić Jasia? Wydaje się, że w przypadku Anki mamy do czynienia nie z depresją po porodzie, Ania jest po prostu chora psychicznie.

Chora gra Anki wobec Ewy i Igora w 4056 odcinku "Na Wspólnej"

W 4056 odcinku "Na Wspólnej" Anka znowu okłamie wszystkich! Wyjdzie z domu, ale zacznie obserwować i podsłuchiwać Ewę za pomocą kamery, którą zamontowała w mieszkaniu Igora. Wcześniej jednak odegra żałosne przedstawienie przed Nowakiem i jego matką. Uda, że zmienia nastawienie wobec Ewy. Ze łzami w oczach przeprosi babcię Jasię za swoje zachowanie.

Ewa na podsłuchu nieobliczalnej Anki w 4056 odcinku "Na Wspólnej"

Ostatecznie Anka w 4056 odcinku "Na Wspólnej" zostawi syn pod opieką Ewy, niestety zrobi coś, co będzie nielegalnym czynem. Będzie podglądała Ewę i własne dziecko przez ukrytą kamerkę. Niestety kolejne dziwne oznaki w zachowaniu Ani potwierdzają tylko, że cierpi na chorobę psychiczną, być może zespół Münchhausena.

Czy Anka z "Na Wspólnej" choruje na zespół Münchhausena? Co to jest?

Zespół Münchhausena to zaburzenie psychiczne, w którym osoba celowo udaje chorobę, symuluje objawy, a nawet celowo się okalecza, aby wywołać pozory choroby i zdobyć uwagę oraz współczucie innych. Ta choroba wywołuje u matki taki stan, aby krzywdziła własne dziecko, w celu uzyskania uwagi jako "oddana i dzielna matka chorego dziecka". Chora psychicznie matka wywołuje chorobę u dziecka, żeby potem je leczyć.

Dopiero w nowych odcinkach "Na Wspólnej" w sierpniu wyjaśni się, co dolega Ani, na co tak naprawdę choruje Anka i czy to właśnie zespół Münchhausena.