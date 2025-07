Na Wspólnej, odcinek 4053: Ania celowo wyleje leki chorego syna do kwiatka! Chce zabić dziecko? - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"Na Wspólnej" odcinek 4053 - poniedziałek, 21.07.2025, o godz. 20.15 w TVN

Choroba syna Anki i Igora w 4053 odcinku "Na Wspólnej" wcale nie zostanie opanowana, chociaż przez krótką chwilę Ewa będzie myślała, że jej maleńki wnuk powoli wraca do zdrowia. Postara się pomagać Ani przy Jasiu, odciąży ją w opiece nad chorym synkiem i dzięki temu niemowlę powoli zacznie zdrowieć.

Anka specjalnie nie poda choremu Jasiowi leku w 4053 odcinku "Na Wspólnej"

Do czasu, aż Anka w 4053 odcinku "Na Wspólnej" wyleje kolejną dawkę leku przepisanego przez pediatrę do doniczki z kwiatkiem! Dlaczego Ania to zrobi? Co ona wyprawia? Czy Igor, Ewa i lekarze zorientują się w porę jak wielkim zagrożeniem dla dziecka jest tak nieobliczalna matka? Nie do końca, bo początkowo matka Igor nie zorientuje się, że Anka nie podaje Jasiowi odmierzonych kropel leki. Korzystając z okazji, że Ewa na chwilę wyjdzie, pozbędzie się lekarstwa.

A potem w 4053 odcinku "Na Wspólnej" odegra przed teściową scenę, że niby śpiący Jaś wszystko wypił z łyżeczki. Naiwna Ewa uwierzy!

- Wszystko połknął? - zapyta z niedowierzaniem. - Wczoraj była awantura cała. Jak ty to zrobiłaś?

- Mam na niego sposoby... - uśmiechnie się Anka, która specjalnie będzie chciała skrzywdzić własne dziecko!

Dość szybko chory Jaś znowu dostanie gorączki i w 4053 odcinku "Na Wspólnej" trafi do szpitala. Niezrównoważona psychicznie Anka zacznie obwiniać Ewę o zaniedbanie, zrzucając na nią winę, że nie podała ostatnio Jasiowi leku. Życie syna Ani i Igora będzie w rękach lekarzy.

Czy Anka chce zabić syna Igora w "Na Wspólnej"? Pierwsze dziecko Ani zmarło...

Zanim Igor poznał Ankę, cierpiącą na amnezję kelnerkę w barze, okazało się, że przed utratą pamięci nazywała się Natalia Szmyd, była skrzypaczką w Norwegii. Wraz z pojawieniem się jej męża - Magnusa Petersena (Krzysztof Kowalski), Anka stopniowo odzyskiwała pamięć.

Przypomniała sobie, jak Magnus trzymał na rękach kilkumiesięczne niemowlę. Później wyszło na jaw, że Natalia i Magnus mieli dziecko, które niestety zmarło. Ania tragicznie zniosła tę wiadomość, doznała ogromnego wstrząsu. To właśnie śmierć dziecka była powodem rozstania tej pary, ale nigdy nie wyjaśniło się, czy to Anka przyczyniła się do zgonu maleństwa. Nawet Magnus tego nie wie...