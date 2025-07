Na Wspólnej, odcinek 4055: Niechciana ciąża Anety. Pożegnają syna Roberta i będą mieli własne dziecko - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"Na Wspólnej" odcinek 4055 - środa, 23.07.2025, o godz. 20.15 w TVN

Aneta będzie w ciąży z Robertem w 4055 odcinku "Na Wspólnej"! Czy tym razem jej się uda i urodzi zdrowe dziecko?

Aneta z "Na Wspólnej" już raz poroniła. Straciła dziecko Darka!

Warto przypomnieć, że 6 lat temu Aneta, która wówczas była żoną Darka Żbika (Michał Mikołajczak), też zaszła w nieplanowaną ciążę, ale okrutny los sprawił, że poroniła na samym początku ciąży. Właśnie wtedy Aneta zdradzała Darka, miała romans z Jankowskim (Paweł Hajnos), a Żbik podejrzewał nawet, że jest nie ojcem dziecka. Jak to się stało, że Aneta straciła swoje pierwsze dziecko?

Między ciężarną Anetą a Darkiem doszło do awantury, który miała dramatyczny finał - żona Żbika straciła dziecko! Po poronieniu Aneta groziła Darkowi, że kiedyś odbierze mu wszystko,na czym mu zależy. Mimo że nie chciała tego dziecko, to tak bolesna strata załamała ją psychicznie.

Aneta przerażona ciążą z Robertem w 4055 odcinku "Na Wspólnej"

Nic dziwnego, że kiedy w 4055 odcinku "Na Wspólnej" Aneta przerazi się na samą myśl, że może być w ciąży z Robertem. Nie dość, że Tadeusiak to alkoholik z poważnymi problemami, to jeszcze cały czas przeszkodą dla ich związku jest "ta trzecia", Iga Przybysz (Lidia Sadowa), w której Robert kocha się bez wzajemności.

Pożegnanie Anety z synem Roberta w 4055 odcinku "Na Wspólnej"! Wróci do chorej matki

W 4055 odcinku "Na Wspólnej" nadejdzie dzień pożegnania Roberta i Anety z jego synem, bo Staszek wyprowadzi się się do swojej matki Olgi (Gabriela Frycz), która wyszła ze szpitala psychiatrycznego. Staszek dopadną pewne obawy, będzie się bał przeprowadzki do mamy, która wciąż jest niestabilna psychicznie, ale jednocześnie czuje, że Olga go potrzebuje. Aneta i Tadeusiak będą wspierali Stasia, prosząc, żeby ich odwiedzał.

- Już się bałam, że się z tobą nie zdążę pożegnać... Sprawa mi się przedłużyła, jeszcze ta kolejka w aptece... - wyjaśni Aneta, która wpadnie spóźniona na pożegnanie z synem Roberta. - Co, byłaś w aptece? Źle się czujesz? - zaciekawi się Tadeusiak. - Nie, nie, witamy kupowałam... Staszek, mam nadzieję, że wiesz, że ja się bardzo cieszę, że tutaj z nami byłeś. No i przyjeżdżaj częściej na te gofry... Trzymaj się!

Aneta nie powie Robertowi o ciąży w 4055 odcinku "Na Wspólnej"

Test ciążowy, który Aneta zrobi w 4055 odcinku "Na Wspólnej" wykaże pozytywny wynik. Ale prawniczka nie powie Robertowi, że spodziewa się jego dziecka. Najpierw będzie chciała iść do lekarza, by ginekolog potwierdził ciążę na badaniu USG. Po poronieniu sprzed lat Aneta będzie się bała, że nie ma szans już zostać matką...