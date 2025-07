Na Wspólnej, odcinek 4052: Ewa odbierze Ani syna Igora. Użyje podstępu, by odsunąć ją od Jasia - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4052 - czwartek, 17.07.2025, o godz. 20.15 w TVN

Choroba syna Ani i Igora w 4052 odcinku "Na Wspólnej" będzie konsekwencją nieodpowiedzialnego zachowania młodej mamy, która wpadnie w paranoję na punkcie dziecka. Zachowanie Anki z każdym dniem stanie się coraz bardziej niepokojące. Oprócz Julki nikt jednak nie zorientuje się, że Ania może zrobić krzywdę własnemu dziecku.

Julka w 4052 odcinku "Na Wspólnej" przerażona chorobą małego Jasia! To wina Anki

Aż wreszcie córka Igora w 4052 odcinku "Na Wspólnej" postanowi działać i zawiadomi babcię, że z Anią dzieje się coś złego, że przez nią mały Jaś jest chory! Zacznie się niegroźnie, od tego, że niemowlak zacznie kasłać, ale zrobi się przy tym wyjątkowo marudny, a zważywszy na fakt, że ma dopiero kilka tygodni, Julka będzie się martwiła stanem brata.

Igor nie zauważy, jak się zachowuje Ania przy ich synu w 4052 odcinku "Na Wspólnej"

Kiedy Ewa w 4052 odcinku "Na Wspólnej" odwiedzi Igora i Anię, początkowo nie zauważy nic podejrzanego. Partnerka syna będzie się zachowywała, jakby nie miała sobie nic do zarzucenia. Nie odstąpi Jasia ani na krok, mając opory przed tym, żeby pozwolić teściowej wziąć dziecko na ręce. Igor też nie dostrzeże u Ani żadnych oznak obłędu, nawet nie spanikuje z powodu choroby Jasia, nie mając pojęcia, że to przez Ankę synek jest chory.

Podstęp Ewy w 4052 odcinku "Na Wspólnej". Tak zabierze Jasia od Anki

Wreszcie Julka w 4052 odcinku "Na Wspólnej" poinformuje babcię, że to Anka chciała ochłodzić Jasia po szczepieniu, wystawiła go na balkon, zostawiła na zimnie, ryzykując zdrowie niemowlęcia. Ewa ucieknie się do podstępu, żeby Anka zostawiła ją samą z chorym Jasiem i by mogła zabrać dziecko od matki. Namówi ukochaną Igora, żeby z bólem pleców udała się do specjalisty, a w tym czasie zabierze Jasia do lekarza. Niestety pediatra potwierdzi najgorsze przypuszczenia Ewy, choroba Jasia zostanie wykryta zbyt późno!

Niedługo potem w "Na Wspólnej" syn Ani i Igora trafi do szpitala, a Ewa i Arek Ostrowski (Marek Kalita) zorientują się, że Anka zachowuje się tak, jakby cierpiała depresję poporodową. Poradzą Igorowi, by jak najszybciej poszedł z Anią do psychiatry.