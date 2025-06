Na Wspólnej, odcinek 4044: Aneta napuści Kasię na Zakościelnych! Podejdzie ją jak Tadeusiaka - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4044 - czwartek, 3.07.2025, o godz. 20.15 w TVN

W 4044 odcinku "Na Wspólnej" zraniona Kasia opuści Zakościelnych, gdy Justyna obrazi ją nie tylko przy całej rodzinie, ale także swoim nowym szefie! Zdradzamy, że żona Andrzeja (Dariusz Niebudek) zaprosi ją i Darka na rodzinny obiad, w którym udział wezmą także jej córka Marysia (Zuzanna Wieleba), a także syn Tadeusz (Jakub Pruski) z ukochaną Darią (Patrycja Topajew)!

Zakościelna z dumą przedstawi swojemu przełożonemu swoją prawniczą rodzinę, jak i psycholożkę Dziedzicówną, jednak o Zbikowej za bardzo nie będzie miała, co powiedzieć, gdyż będzie przecież tylko nauczycielką. Dlatego powie o niej jedynie tyle, że jest ładna, czym mocno ją urazi. Do tego stopnia, że Kasia poczuje się przez nią tak niedoceniona, że w 4044 odcinku "Na Wspólnej" zdecyduje się wyjść z imprezy.

Aneta zachęci Kasię do walki o siebie w 4044 odcinku "Na Wspólnej"!

Oczywiście, w 4044 odcinku "Na Wspólnej" Darek pobiegnie za swoją żoną i zacznie ją pocieszać, ale do końca jej nie zrozumie. Tym bardziej, że sam nie będzie chciał już wypierać się na Zakościelnych, zwłaszcza po tym, jak Andrzej jednak przepisze na niego działkę, a nie tylko dom na Tadka. W związku z czym Żbik będzie rozdarty.

W przeciwieństwie do bezwzględnej Anety, na którą w 4044 odcinku "Na Wspólnej" przypadkiem natknie się Kasia przy toalecie. A to dlatego, że Siwek nie puści tego mimo uszu i postanowi zachęcić Żbikową do walki o siebie, dokładnie tak samo jak wcześniej zrobiła to w przypadku Tadeusiaka. I choć to nie skończyło się dobrze, gdyż Robert wrócił do swojego nałogu i znów zaczął pić, z czego jego ukochana zdała sobie sprawę, gdy jej to wytknął, to jednak nie nauczy się na swoim błędach i popchnie Kasię w tym samym kierunku!

Jakimi intencjami będzie kierować się Siwek względem Żbikowej w 4044 odcinku "Na Wspólnej"?

Ale czy w 4044 odcinku "Na Wspólnej" Kasia skorzysta z rady Anety? Czy była żona Darka, która jeszcze niedawno robiła wszystko, aby nie dopuścić do ich ślubu, będzie miała względem niej czyste intencje? A może zrobi to specjalnie, aby jeszcze bardziej pogrążyć ją w oczach Zakościelnych i znów zająć jej miejsce u boku Żbika, w momencie, gdy i jej związek z Tadeusiakiem zawiśnie na włosku?

A może w 4044 odcinku "Na Wspólnej" przemiana Anety zajdzie i w tym przypadku i była żona Darka pokieruje się tu wyłącznie dobrem Kasi? Czy Żbikowa także postanowi o siebie zawalczyć? odpowiedzi na te pytania poznamy już niebawem!