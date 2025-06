Na Wspólnej, odcinek 4043: Zakościelny odda Tadkowi dom! Darek nic nie dostanie od ojca? - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4043 - środa, 2.07.2025, o godz. 20.15 w TVN

W 4043 odcinku "Na Wspólnej" Darek ostro się wścieknie, gdy odnajdzie w kancelarii dokument darowizny, na którym będzie widnieć nazwisko Tadeusza! W tym momencie dla Żbika stanie się jasne, że ich ojciec przypisał rodzinny dom wyłącznie Zakościelnemu, co mocno go zaboli.

Ale równocześnie stanie się dla niego jasne, dlaczego ostatnio tak będzie go bronił, gdy syn zaproponuje, aby poszerzyli działalność o porady prawne przez Internet, co on natychmiast skrytykuje, ale Zakościelnemu jego pomysł się spodoba.

Tyle tylko, że wtedy do ich kancelarii wbiegnie wściekłą Renata (Marta Jankowska), która oskarży Tadka o spowodowanie jej problemów w związku z adopcją Zosi (Julia Horyń), co oczywiście Darek postanowi wykorzystać! I w 4043 odcinku "Na Wspólnej" przyjdzie mu za to słono zapłacić!

Darek obrazi się na obdarowanego przez ojca Tadka w 4043 odcinku "Na Wspólnej"!

Do tego stopnia, że w 4043 odcinku "Na Wspólnej" odwróci się od brata, który za namową Darii (Patrycja Topajew), dręczony wyrzutami sumienia, postanowi go przeprosić za scysję w kancelarii. Ale Darek, po swoim odkryciu, wcale nie przyjmie jego przeprosin! A na dodatek pokłóci się jeszcze z Kasią (Julia Chatys), która skrytykuje jego zachowanie względem Zakościelnych.

Tym bardziej, że w 4043 odcinku "Na Wspólnej" Andrzej wcale nie zapomni i o Darku, który nieco się zagalopuje zamiast spokojnie poczekać na swoją kolej!

Zakościelny nie zapomni i o Żbiku w 4044 odcinku "Na Wspólnej"!

A to dlatego, że już w 4044 odcinku "Na Wspólnej" Darek odkryje, że i jemu ojciec coś przypisał! I oczywiście będzie mu bardzo wdzięczny za przepisanie działki, a przede wszystkim za traktowanie go na równi ze swoimi pozostałymi dziećmi, ale już z małżeństwa z Justyną (Magdalena Kacprzak) - Tadeuszem i Marysią (Zuzanna Wieleba), a nie jego matką Marianną Łopatowską-Żbik (Beata Strecker).

I to dosłownie, gdyż w 4044 odcinku "Na Wspólnej" Darek i Kasia otrzymają także zaproszenie na rodzinną kolację do Zakościelnych, jednak ta nie skończy się dobrze! I to wcale nie z uwagi na Żbika, a jego żonę, którą z kolei niespodziewanie urazi właśnie Justyna! Czy wówczas Żbikowa pożałuje, że stanęła wcześniej po ich stronie? Przekonamy się już niebawem!