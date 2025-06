Na Wspólnej

Na Wspólnej, odcinek 4044: Tragiczny finał imprezy Zakościelnych! Zraniona Kasia opuści towarzystwo - ZDJĘCIA

W 4044 odcinku "Na Wspólnej" Zakościelni zaproszą Żbików na kolację w restauracji! I to nie bez powodu, gdyż w jej trakcie Justyna (Magdalena Kacprzak) będzie chciała przedstawić swoją prawniczą rodzinę swojemu nowemu szefowi (Leszek Służewski). Tyle tylko, że jak w 4044 odcinku "Na Wspólnej" nadejdzie pora Kasi (Julia Chatys), to Zakościelna pokusi się tylko o 1 słowo, które mocno zrani Żbikową! Do tego stopnia, że zdecyduje się ona ich opuścić! Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz to w naszej GALERII ZDJĘĆ!