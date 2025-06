Na Wspólnej. Darek oszaleje z zazdrości o Anetę! Pobije się o nią z Tadeusiakiem? - ZDJĘCIA

Darek zacznie być zazdrosny o Anetę w kolejnych odcinkach "Na Wspólnej"!

W kolejnych odcinkach "Na Wspólnej" powrócą dawno niewidziani Żbikowie! Tyle tylko, że małżonkowie nie do końca będą w stanie skupić się na sobie i swojej przyszłości, gdyż ciągle będzie podążać za nimi przeszłość!

Szczególnie, w przypadku prawnika, gdzie teraz obrócą się role! A to dlatego, że to już nie Aneta będzie zazdrosna o niego i jego żonę, a jak powiedział sam aktor w rozmowie z tvn.pl, on sam o nią i Tadeusiaka, których związek choć początkowo będzie usłany różami, to jednak mocno ucierpi na śledztwu Roberta i jego powrocie do picia, z czego wkrótce w "Na Wspólnej" i Darek zda sobie sprawę. I oczywiście tak tego nie zostawi!

- Myślę, że mój serialowy bohater, Dariusz Żbik, jest zazdrosny o Anetę... Czuje jakiś sentyment i rzeczywiście będzie jedno takie spotkanie z Robertem, które być może skończy się mordobiciem... - zdradził we wspomnianym wywiadzie Michał Mikołajczak.

Dojdzie do konfrontacji Żbika i Tadeusiaka w następnych odcinkach "Na Wspólnej"!

W następnych odcinkach "Na Wspólnej" Darek nie pozwoli krzywdzić swojej byłej żony i zdecydowanie stanie w jej obronie! Do tego stopnia, że będzie gotowy nawet pobić się z Robertem, aby przywołać go do porządku, co i Anecie się spodoba!

Tym bardziej, że w nowych odcinkach "Na Wspólnej" Żbik odkryje w sobie nową pasję i zajmie się właśnie boksem, dzięki czemu łatwiej będzie mu się rozprawić z rywalem!

- Mam nadzieję, że wreszcie jest zazdrosny po tym wszystkim, co Aneta przeżyła przez niego... Darek jest zazdrosny, ale możliwe, że dojdzie do jakiegoś pogodzenia między nimi. Na chwilę, bo oczywiście to są ogień i woda, więc zawsze między nimi będzie coś iskrzyć - przyznała Dorota Krempa we wspomnianej rozmowie.

- Ale musicie też wiedzieć, że mój bohater ma nową zajawkę, Zaczął boksować. Więc tutaj być może wykorzystamy te umiejętności zdobyte na treningu, żeby poboksować troszeczkę obecnego partnera Anety - dodał Michał Mikołajczak.

Kogo wybierze Siwek w nowych odcinkach "Na Wspólnej"?

Na nagraniach z planu "Na Wspólnej", jak i zdjęciach, które zobaczysz w naszej GALERII ZDJĘĆ widać, że między obecnym, a byłym partnerem Anety zrobi się naprawdę gorąco, a i ręce faktycznie pójdą w ruch! A zatem czy Darek faktycznie pobije Roberta?

I jak w związku z tym potoczą się ich dalsze losy w "Na Wspólnej"? Czy Aneta i Robert będą wciąż razem? A może Darek zapragnie wrócić do byłej żony na miejsce Tadeusiaka? Czy zostawi Kasię? Odpowiedzi na te pytania poznamy już niebawem!