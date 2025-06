Na Wspólnej, odcinek 4040: Brygida w końcu wyzna miłość Michałowi! Będą wreszcie razem? - ZDJĘCIA

Na Wspólnej, odcinek 4039: Michał odnajdzie Klaudię! Spotka ją w restauracji i na własne oczy zobaczy, jak go oszukiwała - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4040 - czwartek, 26.06.2025, o godz. 20.55 w TVN

W 4040 odcinku "Na Wspólnej" skruszona Brygida spotka się z Michałem w barze u Ziębów, aby przeprosić go za stłuczkę, do której doprowadzi, gdy schowa się w jego samochodzie.

Zakochana w nim przyjaciółka Igi (Lidia Sadowa) postanowi pojechać z nim na spotkanie z oszustką Klaudią na wypadek, gdyby ta znów próbowała go wykiwać. A gdy tak się nie stanie, to dziewczyna da temu upust, czym tak przerazi Brzozowskiego, że aż dojdzie do kolizji!

I w 4040 odcinku "Na Wspólnej" zacznie się przed nim kajać, gdyż będzie obawiać się końca ich przyjaźni! Tym bardziej, że w ostatnim czasie Michał zrobi się strasznie drażliwy, a zwłaszcza w jej przypadku, przez co Brygida będzie obawiać się najgorszego! Ale mocno się zszokuje!

Brygida w końcu powie Michałowi, co do niego czuje w 4040 odcinku "Na Wspólnej"!

A wszystko przez to, że w 4040 odcinku "Na Wspólnej" Michał przyjmie jej przeprosiny, a nawet nie zrobi jej z tego powodu żadnej awantury! I to nawet mimo tego, że Brygida narazi go przecież na straty. Ale tym razem Brzozowski utrzyma już nerwy na wodzy i nie będzie miał jej tego za złe.

Jednak tuż po tym w 4040 odcinku "Na Wspólnej" da jej jasno do zrozumienia, że od tego momentu zdecydował się być też bardziej zasadniczy w relacjach z kobietami, aby uniknąć kolejnych niepowodzeń tak jak z jej Julitą na portalu randkowym czy oszustką Klaudią.

I to stwierdzenie w końcu popchnie Brygidę do szczerego wyznania. Tym bardziej, że przecież sama od początku nie miała wobec niego złych intencji, a jej uczucia były prawdziwe. Dlatego wreszcie zdecyduje się je wypowiedzieć, aby Brzozowski jednak się nie zmieniał!

- Ale ja cię właśnie takiego kocham - wyzna Brygida, czym kompletnie zszokuje Michała.

Czy Brzozowski odwzajemni uczucia Brygidy w 4040 odcinku "Na Wspólnej"?

Wyznanie miłości Brygidy w 4040 odcinku "Na Wspólnej" całkowicie zaskoczy Michała, gdyż w ogóle nie będzie się go spodziewał. Tym bardziej, że wcale nie będzie świadomy tego, że przyjaciółka Igi od dawna się w nim kocha, gdyż odbierze jej wcześniejsze intencje zupełnie inaczej.

Jednak niestety będzie miał na uwadze to, że wcześniej oszukała go niczym Klaudia, podając się na portalu randkowym za zupełnie inną osobę.

I co wtedy w 4040 odcinku "Na Wspólnej" zrobi? Szczególnie, że przecież przyciśnięta do muru Klaudia w końcu wyzna mu prawdę tak samo jak wcześniej zrobiła to Brygida. I od razu wyzna mu przy tym swoje uczucia, ale oszukany Michał pozostanie już na nie niewzruszony!

A jak zachowa się w przypadku Brygidy? Czy zareaguje i postąpi dokładnie tak samo, trzymając się przy tym swoich nowych założeń? A może wręcz przeciwnie? Czy Brygida i Michał w końcu będą razem? Tego dowiemy się już niebawem!