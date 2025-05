Na Wspólnej, odcinek 4030: Weronika i Nalepa pozbędą się Ady! Wcisną ją Adamskiemu - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4030 - wtorek, 17.06.2025, o godz. 20.15 w TVN

W 4030 odcinku "Na Wspólnej" Ada będzie musiała opuścić dom Weroniki, bo siostra i jej kochanek już dłużej z nią nie wytrzymają! I nic dziwnego, gdyż przecież na jej obecności mocno ucierpi ich związek! A wszystko przez to, że Lew wpadał i jej w oko, czego nie zdołała ukryć nie tylko przed prawniczką, ale także pracownikami szpitala, mimo iż wcześniej sama nie chciała się afiszować ze swoją relacją z Adamskim.

Jednak przy Nalepie nie była taka stanowcza, jednak do czasu aż kardiochirurg sam nie dał jej kosza! I wówczas Ada była przekonana, że to wyłącznie ze względu na Patrycję (Anita Jancia-Prokopowicz), z którą połączyło go coś więcej, o czym oczywiście nie omieszkała nie wspomnieć i Weronice!

I wtedy miarka się przebrała, gdyż Lew nie chciał już dłużej z nią mieszkać, podobnie z resztą jak Weronika, która ostatecznie to jej kazała się wyprowadzić, a nie Nalepie. A ten w 4030 odcinku "Na Wspólnej" jej to wynagrodzi!

Nalepa podpuści Adamskiego w sprawie Ady w 4030 odcinku "Na Wspólnej"!

A to dlatego, że w 4030 odcinku "Na Wspólnej" Ada będzie miała problem ze znalezieniem taniego mieszkania w stolicy, na które byłoby ją stać, przez co jej obecność w domu Weroniki będzie się wydłużać. Tym bardziej, że przecież Roztocka nie wyrzuci jej na bruk, ale z drugiej strony sama będzie miała jej już serdecznie dość i będzie chciała się jej jak najszybciej pozbyć tak jak Nalepa!

I w 4030 odcinku "Na Wspólnej" to właśnie on znajdzie na to rozwiązanie! Tyle tylko, że posunie się przy tym do małej intrygi! A to dlatego, że postanowi wcisnąć Adę, Adamskiemu, z którym po odrzuceniu przez Nalepę, znów zaczęła się spotykać!

Zdradzamy, że Lew zacznie przekonywać Tomasza, że powinien jak najszybciej zamieszkać z Adą, gdyż w przeciwnym razie ktoś będzie mógł sprzątnąć mu ją sprzed nosa. A że kardiochirurg nie będzie miał doświadczenia z kobietami, gdyż wcześniej sam przecież prosił o radę w jej sprawie Arka Ostrowskiego (Marek Kalita), to we wszystko mu uwierzy!

Ada i Tomasz zamieszkają razem w 4030 odcinku "Na Wspólnej"?

I już w 4030 odcinku "Na Wspólnej" zjawi się w domu Weroniki, gdzie zaproponuje Adzie, aby się do niego przeprowadziła! Propozycja Adamskiego z jednej strony zszokuje siostrę Roztockiej, ale z drugiej będzie dość kusząca, gdyż będzie w stanie rozwiązać jej problem mieszkaniowy, bo taniej jej wyjdzie mieszkanie z dodatkową osobą!

Ale czy w 4030 odcinku "Na Wspólnej" Ada przyjmie jego propozycję, a Weronika i Nalepa na dobre się jej pozbędą nie tylko z domu Roztockiej, ale i swojego życia, dzięki czemu znów będą mogli być szczęśliwi tak jak przed jej powrotem? Tego dowiemy się już niebawem!