Na Wspólnej, odcinek 4027: Matka zdradzi Wojtkowi tajemnicę Juliusza! To dlatego nie będzie chciała go znać - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4027 - środa, 11.06.2025, o godz. 20.15 w TVN

W 4027 odcinku "Na Wspólnej" tajemnica Juliusza w końcu wyjdzie na jaw i wreszcie okaże się, czemu matka Wojtka tak bardzo unikała jego tematu i ostrzegała przed nim swoich najbliższych! I to do tego stopnia, że nawet sam Szulc zacznie być podejrzliwy wobec swojego wujka, gdy odkryje, że nosi inne nazwisko. I choć już wtedy będzie chciał porozmawiać z Sabiną na jego temat, to jednak matka nie będzie chciała o nim słyszeć i poprosi, aby i oni unikali z nimi kontaktów, ale wtedy jeszcze nie wyjawi, dlaczego.

I z tego względu Juliusz jeszcze będzie robił wszystko, aby nie tylko zbliżyć się do swojej rodziny, ale także ją odzyskać po latach tułaczki po świecie! I spróbuje zmobilizować do tego nawet początkowo przyjaźnie nastawioną do niego Żanetę (Anna Guzik), ale ona nie będzie chciała robić niczego za jego plecami. Tyle tylko, że zmotywuje Wojtka do rozmowy na jego temat z matką i to tak, że do 4027 odcinka "Na Wspólnej" Szulc nie spocznie, póki nie dowie się prawdy!

Wojtek zacznie naciskać na matkę w sprawie Juliusza w 4026 odcinku "Na Wspólnej"!

Tym bardziej, że nadarzy się ku temu okazja, gdyż w 4026 odcinku "Na Wspólnej" Sabina zjawi się w Warszawie, aby zobaczyć nowe mieszkanie swojego syna i synowej. Oczywiście, Szulcowie miło się z nią przywitają i oprowadzą po swoim gniazdku, ale niestety mimo tego nie unikną trudnych tematów, gdyż Wojtek nie odpuści jej sprawy Juliusza! Syn otwarcie zażąda od matki wyjaśnień w sprawie wuja, ale ona kolejny raz niechętnie odniesie się do tego tematu.

Jednak w 4026 odcinku "Na Wspólnej" wewnętrznie uzna, że to tak dalej nie może wyglądać i postanowi w końcu osobiście skonfrontować się z bratem swojego zmarłego męża, który nie przestanie między nimi mieszać! Sabina zdecyduje spotkać się z Juliuszem i stanowczo zażąda od niego, aby zostawił ich rodzinę w spokoju i to raz na zawsze, gdyż on nigdy do niej nie należał! Ale on niestety nie odpuści tak samo jak Wojtek!

Sabina w końcu pęknie i powie synowi prawdę o wuju w 4027 odcinku "Na Wspólnej"!

Zdradzamy, że w 4027 odcinku "Na Wspólnej" Szulc kolejny raz poruszy temat wujka i zacznie wypytywać matkę o ich relację, co spotka się jej nerwową reakcją! Ale to i tak będzie nic w porównaniu do tego, co stanie się, gdy Juliusz zjawi się u Żanety i Wojtka i spróbuje się z nią pojednać. I wówczas wdowa po zmarłym Franciszku już nie wytrzyma!

I nie dość, że w 4027 odcinku "Na Wspólnej" się z nim nie pogodzi, to jeszcze w końcu wyzna synowi prawdę na jego temat! Sabina wyjawi Wojtkowi, że przez Juliusza, jego ojciec był internowany. Szulcowa opowie mu, jak Franciszek trafił do ośrodka odosobnienia w przeciwieństwie do swojego brata, który po wpakowaniu go tam, sam zmienił tożsamość i uciekł za granicę i przez lata tułał się po świecie. A teraz po śmierci Szulca jak gdyby nic wrócił i chciał się pojednać z nią i jego najbliższymi, którym kiedyś go odebrał!