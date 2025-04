Na Wspólnej, odcinek 4010: Zdrada u Ziębów? Po wyjeździe Marii Włodkiem zainteresuje się dawna przyjaciółka

"Na Wspólnej" odcinek 4010 - wtorek, 13.05.2025, o godz. 20.15 w TVN

W 4010 odcinku "Na Wspólnej" i u Ziębów dojdzie do zdrady i to tuż po wyjeździe Marii (Bożena Dykiel) ze swoją chorą na raka mózgu siostrą Różą (Halina Rasiakówna) i jej partnerem Ricardo (Reda Paweł Haddad) na leczenie w Hiszpanii? A to dlatego, że i ich małżeństwo zostanie wówczas wystawione na poważną próbę, gdyż Ziębów będzie czekała dłuższa rozłąka!

I choć Włodek mocno przeżyje rozstanie z żoną, to jednak zbyt długo nie będzie narzekał na samotność! Tyle tylko, że zadbają o to nie tylko jego dzieci - Monika (Sylwia Gliwa), Bogdan (Wojciech Brzeziński) i Renata (Marta Jankowska), które zaopiekują się nim i barem, ale także w 4010 odcinku "Na Wspólnej" i jego dawna znajoma!

Zofia zaproponuje Włodkowi wspólny wieczór w 4010 odcinku "Na Wspólnej"!

W 4010 odcinku "Na Wspólnej" Zofia zjawi się w barze Ziębów i zacznie się skarżyć Włodkowi na straszliwą samotność. I to samo będzie mógł jej powiedzieć i mąż Marii, który mimo obecności dzieci, będzie odczuwał dokładnie to samo, gdyż nawet one nie będą w stanie zastąpić mu kobiety.

I wtedy swoją pomoc w tym w 4010 odcinku "Na Wspólnej" zaproponuje mu właśnie dawna znajoma! Zofia zaprosi Włodka na wspólny wieczór, ale czy Zięba się na to zgodzi? A jeśli nawet, to czy będzie to wyłącznie przyjacielski czas, a może pójdzie jednak za tym coś więcej? Czy u Ziębów dojdzie do zdrady pod nieobecność Marii?

Zięba nie poprzestanie na 1 spotkaniu z dawną znajomą w 4010 odcinku "Na Wspólnej"!

Póki co niewiele na to wskazuje, aby w 4010 odcinku "Na Wspólnej" faktycznie tak się stało! Co prawda, na 1 spotkaniu Zofia i Włodek nie poprzestaną, gdyż w kolejnych odcinkach Helena (Małgorzata Peczyńska) będzie musiała zrezygnować z pracy w barze u Ziębów, aby pomóc straumatyzowanej Beatce (Katarzyna Ptasińska), która będzie nawet gotowa zrezygnować z ich biznesu. I w tej sytuacji Włodek będzie niemal zmuszony, aby jednak go zamknąć, ale i wtedy z pomocą przyjdzie mu właśnie Zofia!

W 4014 odcinku "Na Wspólnej" dawna znajoma Włodka odbędzie w barze dzień próbny, który przejdzie pomyślnie! Aż w końcu Zięba zdecyduje się ją zatrudnić, co jednak nie spodoba się Monice (Sylwia Gliwa), która będzie wolała dmuchać na zimne. Ale Zofia szybko ją przekona, że nie ma wobec jej ojca niecnych zamiarów, przez co Cieślikowa się zreflektuje i ją przeprosi. Jednak sam fakt tego, że mogła tak pomyśleć bardzo dotknie seniorkę. Do tego stopnia, że sama postanowi nie przyjmować tej oferty, gdyż nie będzie chciała, aby jej obecność doprowadzała do jakichkolwiek konfliktów w rodzinie Ziębów, gdyż w ogóle nie będzie mieć takiego celu!

