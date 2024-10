Na Wspólnej, odcinek 3906: Darek pożałuje obrony Stachury! Dopiero po wyroku pozna prawdziwą twarz swojego klienta - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 3906 - czwartek, 24.10.2024, o godz. 20.10 w TVN

W 3906 odcinku "Na Wspólnej" Darek wyzna ojcu, że wcale nie cieszy się z wygranej w sprawie Stachury. A wręcz przeciwnie, gdyż otwarcie przyzna, iż wolałby ją przegrać. A to dlatego, że dopiero po doprowadzeniu do jego uniewinnienia, adwokat zacznie mieć poważne wątpliwości, czy aby na pewno jego klient nie był winny śmierci żony. Wszystko przez to, że tuż po rozprawie zobaczy go w towarzystwie młodej blondynki, co już wyda mu się podejrzane, a potem będzie tylko gorzej. Szczególnie, gdy dotrze do wywiadów z nim, a także ponownie spotka się z kochankiem zmarłej, który wciąż będzie przekonany, ze to Stachura zabił swoją żonę. I wówczas w 3906 odcinku "Na Wspólnej" Żbik zda sobie sprawę, że popełnił duży błąd nie słuchając wcześniej ojca i podejmując się tej sprawy, gdyż już i on będzie pewien, że jego klient jest winny!

Darek zwątpi w niewinność swojego klienta w 3906 odcinku "Na Wspólnej"!

Ale mimo tego w 3906 odcinku "Na Wspólnej" Andrzej zacznie nalegać, aby syn reprezentował Stachurę w sądzie apelacyjnym i doprowadził tą sprawę do końca, gdyż przeciwny rezelutat mógłby zaszkodzić ich kancelarii. Jednak i tym razem Darek go nie posłucha, gdyż nie będzie miał zamiaru reprezentować klienta, w którego niewinność po prostu nie będzie wierzył. I w 3906 odcinku "Na Wspólnej" spotka się ze Stachurą, aby powiedzieć mu, iż rezygnuje z ich dalszej współpracy, przy czym da mu wyraźnie odczuć, że już po prostu mu nie wierzy. I tym mocno go zdenerwuje.

Stachura obieca Żbikowi zemstę w 3906 odcinku "Na Wspólnej"!

Do tego stopnia, że w 3906 odcinku "Na Wspólnej" Darek w końcu pozna prawdziwą twarz swojego klienta i wówczas już nie będzie miał żadnych wątpliwości, że to on stał za zabójstwem żony tak jak twierdził jej kochanek. Żbik już nie uwierzy w żaden nieszczęśliwy wypadek, gdyż na własne oczy zobaczy, do czego zdolny jest jego klient. Tym bardziej, że po jego rezygnacji w 3906 odcinku "Na Wspólnej" Stachura zacznie mu grozić i obieca zemstę. Do czego posunie się tym razem? Czy Darek zginie tak jak żona jego klienta? Przekonamy się już niebawem!