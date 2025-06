Na Wspólnej. Brygida ma poważną konkurentkę! Teraz to ona podbija serca widzów

Tak Brygida zdobyła serca widzów "Na Wspólnej"!

Brygida dołączyła z przytupem do "Na Wspólnej"! I choć na samym początku jeszcze nie skradła serca widzów, to jednak z czasem, gdy fani zaczęli poznawać ją coraz bardziej, to szybko się do niej przekonali!

A to dlatego, że przyjaciółka Igi oczarowała ich swoją naturalnością, szczerością, roztrzepaniem i bezpośredniością w relacjach choćby z Michałem! I przez to stali się naprawdę kultowym duetem, któremu zaczęli kibicować wszyscy!

Ale ostatnio w "Na Wspólnej" zaczął on mieć mocną konkurencję! A wszystko za sprawą Ulą (Julia Jurek), córki Kamila (Kazimierz Mazur), która tak odmieniła wredną profesor Agier (Małgorzata Knothe), że widzowie ją pokochali! A zwłaszcza w duecie z Hofferówną! Czy zatem Brygida może czuć się zagrożona?

Odmieniona Agier mocno urosła w oczach fanów "Na Wspólnej"!

Widzowie "Na Wspólnej" chętnie komentowali ostatnie posty produkcji na Facebooku, które dotyczyły właśnie profesor Agier. I to właśnie w nich fani zaczęli porównywać Krystynę do Brygidy, która tak samo jak ona urosła do rangi ich ulubienicy!

I choć część z nich ustawiła je na równi, to jednak pojawił się komentarz, że jak tak dalej pójdzie, to matka Łucji (Magdalena Kaczmarek) zdoła nawet zająć miejsce Brygidy jako najbardziej lubianej postaci w "Na Wspólnej"!

- Kurcze ale fajna babka z P. Profesor się zrobiła ..była zawsze Brydzia a teraz i Brydzia i profesorka są najlepsze;

- Agier robi się zarąbista teraz to ona i Brydzia są moje idolki;

- Pani Profesor niedługo będzie lepsza od Brygidy .

Czy Krystyna zdoła zdetronizować Brygidę w "Na Wspólnej"?

Czy zatem wkrótce Krystyna faktycznie zdetronizuje Brygidę w "Na Wspólnej"? Na pewno, zakochana w Michale dziewczyna tak łatwo broni nie złoży i będzie walczyć o swoją pozycję. Tym bardziej, że w kolejnych odcinkach "Na Wspólnej" powróci właśnie wątek jej i Brzozowskiego, któremu w końcu wyzna miłość, gdy ten wreszcie odnajdzie oszustkę Klaudię (Justyna Karłowska) i na własne oczy zobaczy, jak go oszukiwała.

I wówczas postanowi zmienić swoje podejście do kobiet, ale Brygida postanowi zrobić wszystko, aby do tego nie dopuścić! A gdy to jej się nie uda, to zdecyduje się zacząć nowe życie. Czy ono także spodoba się fanom serialu? A może właśnie to sprawi, że odmieniona Agier jednak zajmie jej miejsce? Przekonamy się już niebawem!

