Na Wspólnej. Widzowie pod wrażeniem przemiany Agier! Tak Krystyna zaskoczyła wszystkich

Widzowie "Na Wspólnej" wciąż nie mogą wyjść z podziwu nad profesor Agier (Małgorzata Knothe)! I nic dziwnego, gdyż matka Łucji (Magdalena Kaczmarek) przeszła naprawdę niezwykłą przemianę u boku córki Kamila (Kazimierz Mazur)! Ula (Julia Jurek) zmieniła Krystynę aż nie do poznania, co ogromnie przypadło do gustu fanom "Na Wspólnej", którzy zobaczyli zupełnie inną twarz lekarki! I ta zdecydowanie bardziej im się spodobała niż jej wcześniejsze wredne oblicze! Ale czy tak już zostanie? Koniecznie poznaj szczegóły!