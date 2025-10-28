Na sygnale, odcinek 775: Martyna odkryje kłamstwo uzależnionego Piotra. Zacznie go śledzić razem z Karoliną - ZDJĘCIA

"Na sygnale" odcinek 775 - środa, 22.10.2025, o godz. 22.20 w TVP2
Po tym jak w 773 odcinku "Na sygnale" Wiktor Banach zauważył, że Piotr ma przy sobie silne leki przeciwbólowe, opioidy, a do tego tabletki na uspokojenie, zachowanie Strzeleckiego wyda mu się coraz bardziej podejrzane. Nie uwierzy w zapewnienia Piotrka, że przestał już brak leki, które przepisali mu ortopeda i psychiatra po urazie kręgosłupa, jakiego doznał. Lekarz od razu zaalarmuje Martynę, żeby była czujna i zwróciła uwagę na męża.
Martyna w 775 odcinku "Na sygnale" dowie się, że Piotr kupuje narkotyki!
W odcinku 775 "Na sygnale" Martyna odkryje, że Piotr zastawił w lombardzie pamiątkowy łańcuszek po ojcu, że wypłaca z konta duże kwoty. Będzie w szoku i niemal pewna, że mąż wydaje pieniądze na narkotyki. Nie będzie owijała w bawełnę, żądając od ukochanego wyjaśnień, czy jest uzależniony. Ale Piotrek wszystkiego się wyprze.
- Jesteś pod wpływem leków?
- O czym ty mówisz?
- O wypłatach z bankomatu i lombardzie! Piotrek ty zastawiłeś jedyną pamiątkę po ojcu!
- Skąd wiesz?
- Na co wydałeś te pieniądze?
- Nie wydałem! Chciałem, ale walczę z tym...
- Odpowiedz mi na pytanie, jesteś pod wpływem leków czy nie?
- Wziąłem jedną tabletkę, bo bardzo mnie bolało...
- Jedną? Skąd ty bierzesz te leki? Przecież nie na receptę!
Martyna i Karolina zaczną śledzić Piotra w 775 odcinku "Na sygnale"
Z pomocą Karoliny w 775 odcinku "Na sygnale" Martyna zacznie Piotra śledzić dzięki specjalnej aplikacji w jego telefonie. Razem dotrą na miejsce, gdzie Strzelecki spotka się z dilerem. Wściekła ratowniczka nie wytrzyma i będzie się domagała od męża wyjaśnień, czy nielegalnie kupuje silne leki przeciwbólowe.
- Co tu robisz? Miałeś iść na rehabilitację!
- Odwołali mi i wracałem do domu
- A co robiłeś w bramie?
- Dobra, to inaczej! Jedziemy do apteki na test na obecność narkotyków
- Mogłabyś chociaż raz w życiu zaufać?
- Dobrze, jeżeli test wyjdzie negatywnie, to ci zaufam i nigdy więcej do tego nie wrócę...
- Martynka, czy ty mnie śledziłaś?
- Jesteś żałosny! - rzuci Martyna do Piotra.