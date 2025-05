Na sygnale

Na sygnale, odcinek 729: Trudne chwile Wiktora. Ukryje przed wszystkimi, co tak naprawdę się z nim dzieje - ZDJĘCIA

W 729 odcinku "Na sygnale" Wiktor Banach (Wojciech Kuliński) znów spotka się z terapeutą, który odwiedzi go w bazie ratowników. Lekarz postanowi jednak ukryć przed kolegami, że przechodzi kryzys, że nie radzi sobie z tym, jak oceniają go bliscy! W efekcie psycholog Stefan Nowak (Sebastian Konrad) zacznie udawać, że jest pisarzem, który robi research do książki. Ale zachowanie Stefana zacznie działać Wiktorowi na nerwy. Szczególnie, że w 729 odcinku "Na sygnale" terapeuta zacznie podburzać Banacha przeciwko kolegom! Poznaj szczegóły i zobacz ZDJĘCIA.