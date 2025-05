Na sygnale

Na sygnale, odcinek 724: Benio zginie? Pijani ratownicy doprowadzą do wypadku! - ZDJĘCIA

W 724 odcinku "Na sygnale" Benio (Hubert Jarczak) razem ze swoją ekipą wpadnie na trop czegoś, co na pierwszy rzut oka wygląda jak normalna interwencja, ale okaże się przerażającą pułapką. Pojawi się fałszywa karetka i "ratownicy", którzy będą kompletnie pijani! W 724 odcinku "Na sygnale" dojdzie do dramatycznego wypadku, który może zakończyć się tragicznie. Czy Benio zapłaci najwyższą cenę za odwagę? Koniecznie poznaj więcej informacji o tym, co się wydarzy i zobacz naszą GALERIĘ ZDJĘĆ.